22.04.2026, среда, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-2-3
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
2
Канселу
8
Педри
16
Гави
9
Торрес
20
Ольмо
10
Ямаль
3-2-2-2-1
13
Раду
20
Родригес
18
5
Каррейра
17
Руэда
3
Алонсо
23
Альварес
6
Мориба
28
Лопес
9
Хутгла
11
Дуран
2
Канселу
3
Бальде
3
Бальде
2
Канселу
16
Гави
7
Лопес
7
Лопес
16
Гави
20
Ольмо
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Ольмо
9
Торрес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Торрес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
18
30
Мингеса
30
Мингеса
18
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
9
Хутгла
5
Сотело
5
Сотело
9
Хутгла
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Барселона
Сельта
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Сельта
1
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
10
Офсайды
3
0
Количество передач
710
455
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Сельты», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»