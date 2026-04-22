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  • «Барселона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Барселона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 21:20
Барселона
22.04.2026, среда, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
40' Л. Ямаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Педри
(К) ЦП
16
Гави
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
(К) ЛЗ
18
Y. Lago
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-2-2-3
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
2
Канселу
8
Педри
16
Гави
9
Торрес
20
Ольмо
10
Ямаль
3-2-2-2-1
13
Раду
20
Родригес
18
5
Каррейра
17
Руэда
3
Алонсо
23
Альварес
6
Мориба
28
Лопес
9
Хутгла
11
Дуран
2
Канселу
3
Бальде
3
Бальде
2
Канселу
16
Гави
7
Лопес
7
Лопес
16
Гави
20
Ольмо
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Ольмо
9
Торрес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Торрес
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
18
30
Мингеса
30
Мингеса
18
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
9
Хутгла
5
Сотело
5
Сотело
9
Хутгла
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Барселона
Сельта
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
Точно не сыграют
Марк Берналь
ОП
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Рафинья
ПВ
Сельта
Точно не сыграют
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Карлос Домингес
ЦЗ
Статистика матча Барселона - Сельта
1
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
10
Офсайды
3
0
Количество передач
710
455
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Сельты», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сельта»

«Барселона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Барселона
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