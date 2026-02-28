28.02.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-4-1-1
12
Дарлоу
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Гудмундссон
44
Груев
18
Сташ
24
Джастин
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
6
Гехи
21
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
10
Шерки
20
Силва
33
О'Райли
22
Мармуш
42
Семеньо
6
Родон
24
Бийол
24
Бийол
6
Родон
44
Груев
29
Гнонто
29
Гнонто
44
Груев
2
Богль
7
Джеймс
7
Джеймс
2
Богль
11
Ааронсон
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Ааронсон
24
Джастин
9
Пироэ
9
Пироэ
24
Джастин
10
Шерки
15
Аке
15
Аке
10
Шерки
33
О'Райли
14
Рейндерс
14
Рейндерс
33
О'Райли
22
Мармуш
22
Савиньо
22
Савиньо
22
Мармуш
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Сити
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
Точно не сыграют
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Лидс - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
311
655
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
2
xGP (предотвращенные голы)
0.47
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Манчестер Сити», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»