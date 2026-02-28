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  • «Лидс» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Лидс» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 19:20
Лидс
28.02.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
45+2' А. Семеньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
18
Антон Сташ
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-4-1-1
12
Дарлоу
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Гудмундссон
44
Груев
18
Сташ
24
Джастин
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
6
Гехи
21
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
10
Шерки
20
Силва
33
О'Райли
22
Мармуш
42
Семеньо
6
Родон
24
Бийол
24
Бийол
6
Родон
44
Груев
29
Гнонто
29
Гнонто
44
Груев
2
Богль
7
Джеймс
7
Джеймс
2
Богль
11
Ааронсон
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Ааронсон
24
Джастин
9
Пироэ
9
Пироэ
24
Джастин
10
Шерки
15
Аке
15
Аке
10
Шерки
33
О'Райли
14
Рейндерс
14
Рейндерс
33
О'Райли
22
Мармуш
22
Савиньо
22
Савиньо
22
Мармуш
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Сити
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
Точно не сыграют
Ноа Окафор
ЦФ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Под вопросом
Макс Аллейн
ЦЗ
Статистика матча Лидс - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
311
655
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
2
xGP (предотвращенные голы)
0.47
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Манчестер Сити», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Манчестер Сити»

«Лидс» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лидс
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