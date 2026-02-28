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  • «Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 17:05
Барселона
28.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
4 : 1
Завершен
Вильярреал
28' Л. Ямаль 37' Л. Ямаль 69' Л. Ямаль 90+1' Р. Левандовски
49' П. Гуйе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
22
Берналь
7
Лопес
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Молейро
7
Перес
9
Микаутадзе
19
Пепе
22
Берналь
33
Араухо
33
Араухо
22
Берналь
20
Ольмо
8
Педри
8
Педри
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
10
Молейро
23
Педраса
23
Педраса
10
Молейро
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
23
Кардона
7
Гонсалес
7
Гонсалес
23
Кардона
7
Перес
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Перес
19
Пепе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
19
Пепе
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Жерар Мартин
ЛЗ
Френки де Йонг
ЦП
Вильярреал
Точно не сыграют
Вилли Камбвала
ЦЗ
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Жерар Морено
ЦФ
Статистика матча Барселона - Вильярреал
2
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
5
Количество передач
778
271
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.2
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Вильярреала», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал»

«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Барселона
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