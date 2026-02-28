28.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
1
Гарсия
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
22
Берналь
7
Лопес
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Молейро
7
Перес
9
Микаутадзе
19
Пепе
22
Берналь
33
Араухо
33
Араухо
22
Берналь
20
Ольмо
8
Педри
8
Педри
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
10
Молейро
23
Педраса
23
Педраса
10
Молейро
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
23
Кардона
7
Гонсалес
7
Гонсалес
23
Кардона
7
Перес
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Перес
19
Пепе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
19
Пепе
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
Точно не сыграют
Вильярреал
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Вильярреал
2
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
5
Количество передач
778
271
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.2
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Вильярреала», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»