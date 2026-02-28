28.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-1-3-2
1
Поуп
12
Тиав
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
3
Холл
19
Эланга
7
Жоэлинтон
17
Гордон
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
8
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
5
Гуйе
7
Ндиайе
11
Макнил
23
Бету
27
Вольтемаде
11
Барнс
11
Барнс
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
28
Уиллок
28
Уиллок
41
Рэмзи
2
Триппьер
9
Висса
9
Висса
2
Триппьер
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
17
Гордон
10
Осула
10
Осула
17
Гордон
8
Дьюсбери-Холл
5
Кин
5
Кин
8
Дьюсбери-Холл
11
Макнил
45
Армстронг
45
Армстронг
11
Макнил
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
Точно не сыграют
Эвертон
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
7
Офсайды
0
4
Количество передач
587
311
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
2.13
xGP (предотвращенные голы)
-1.32
-1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Эвертона», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Эвертон»
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Источник: «Бомбардир»