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  • «Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 16:50
Ньюкасл
28.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Эвертон
32' Д. Рэмзи 82' Д. Мерфи
19' Д. Брэнтуэйт 34' Бету 83' Т. Барри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Поуп
12
Тиав
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
3
Холл
19
Эланга
7
Жоэлинтон
17
Гордон
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
8
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
5
Гуйе
7
Ндиайе
11
Макнил
23
Бету
27
Вольтемаде
11
Барнс
11
Барнс
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
28
Уиллок
28
Уиллок
41
Рэмзи
2
Триппьер
9
Висса
9
Висса
2
Триппьер
19
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Эланга
17
Гордон
10
Осула
10
Осула
17
Гордон
8
Дьюсбери-Холл
5
Кин
5
Кин
8
Дьюсбери-Холл
11
Макнил
45
Армстронг
45
Армстронг
11
Макнил
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Эвертон
Точно не сыграют
Джек Грилиш
ЛВ
Карлос Алькарас
ЦП
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
7
Офсайды
0
4
Количество передач
587
311
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
2.13
xGP (предотвращенные голы)
-1.32
-1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Эвертона», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Эвертон»

«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Ньюкасл
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