25.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
87
Невеш
7
Кварацхелия
14
Дуэ
4-2-2-1-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
4
Фас
12
Энрике
6
Закария
8
Бамба
28
Кулибали
8
Камара
11
Аклиуш
9
Балогун
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
33
Заир-Эмери
27
Фернандес
27
Фернандес
33
Заир-Эмери
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
8
Бамба
4
Тезе
4
Тезе
8
Бамба
6
Закария
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
6
Закария
2
Вандерсон
44
Нибомбе
44
Нибомбе
2
Вандерсон
11
Аклиуш
7
Адингра
7
Адингра
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
1
5
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
709
266
Сейвы
2
4
Точность передач %
93
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.32
xGP (предотвращенные голы)
0.82
0.82
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «ПСЖ» против «Монако», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Монако»
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Источник: «Бомбардир»