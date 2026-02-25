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  • «ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

«ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

25 февраля, 21:50
ПСЖ
25.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Монако
60' Маркиньос 66' Х. Кварацхелия
45' М. Аклиуш 90+1' Д. Тезе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Аладжи Бамба
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Монако
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
87
Невеш
7
Кварацхелия
14
Дуэ
4-2-2-1-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
4
Фас
12
Энрике
6
Закария
8
Бамба
28
Кулибали
8
Камара
11
Аклиуш
9
Балогун
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
33
Заир-Эмери
27
Фернандес
27
Фернандес
33
Заир-Эмери
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
8
Бамба
4
Тезе
4
Тезе
8
Бамба
6
Закария
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
6
Закария
2
Вандерсон
44
Нибомбе
44
Нибомбе
2
Вандерсон
11
Аклиуш
7
Адингра
7
Адингра
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСЖ
Точно не сыграют
Усман Дембеле
ПВ
Сенни Маюлу
АП
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Монако
Точно не сыграют
Крепин Дьятта
ПВ
Парис Бруннер
ЦФ
Папе Кабрал
ЦП
Эрик Дайер
ЦЗ
Александр Головин
АП
Лукаш Градецки
ВР
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
1
5
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
709
266
Сейвы
2
4
Точность передач %
93
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.32
xGP (предотвращенные голы)
0.82
0.82

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «ПСЖ» против «Монако», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Монако»

«ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако ПСЖ
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