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  • «Реал» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

«Реал» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

25 февраля, 21:50
Реал
25.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Бенфика
16' О. Чуамени 80' Винисиус
14' Рафа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
27
Рафа
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
20
Мануэль Анхель
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
27
Тиаго Питарч
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
72
Анисиу
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
22
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
4-1-2-1-2
1
Трубин
26
Даль
30
Отаменди
44
Араужо
37
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
5
Риос
21
Шельдеруп
14
Павлидис
27
Рафа
18
Каррерас
11
Гарсия
11
Гарсия
18
Каррерас
2
Асенсио
5
Алаба
5
Алаба
2
Асенсио
15
Гюлер
8
Паласиос
8
Паласиос
15
Гюлер
7
Гарсия
27
Питарч
27
Питарч
7
Гарсия
6
Камавинга
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
6
Камавинга
18
Баррейро
55
Лопеш Кабрал
55
Лопеш Кабрал
18
Баррейро
8
Эушнес
5
Барренечеа
5
Барренечеа
8
Эушнес
21
Шельдеруп
29
Иванович
29
Иванович
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Реал
Бенфика
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
20
Мануэль Анхель
ЦП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
20
Мануэль Анхель
ЦП
21
Браим Диас
АП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал
Точно не сыграют
Джуд Беллингем
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Дин Хейсен
ЦЗ
Родриго
ПВ
Даниэль Себальос
ЦП
Килиан Мбаппе
ЦФ
Бенфика
Точно не сыграют
Нуну Феликс
ОП
Самуэль Соареш
ВР
Жоау Велозу
ЦП
Джанлука Престианни
ПВ
Под вопросом
Георгий Судаков
АП
Статистика матча Реал - Бенфика
2
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
16
10
Офсайды
2
0
Количество передач
573
441
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.64
xGP (предотвращенные голы)
-1.13
-1.13

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Реал» против «Бенфики», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бенфика»

«Реал» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Реал
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