25.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-3
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
22
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
4-1-2-1-2
1
Трубин
26
Даль
30
Отаменди
44
Араужо
37
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
5
Риос
21
Шельдеруп
14
Павлидис
27
Рафа
18
Каррерас
11
Гарсия
11
Гарсия
18
Каррерас
2
Асенсио
5
Алаба
5
Алаба
2
Асенсио
15
Гюлер
8
Паласиос
8
Паласиос
15
Гюлер
7
Гарсия
27
Питарч
27
Питарч
7
Гарсия
6
Камавинга
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
6
Камавинга
18
Баррейро
55
Лопеш Кабрал
55
Лопеш Кабрал
18
Баррейро
8
Эушнес
5
Барренечеа
5
Барренечеа
8
Эушнес
21
Шельдеруп
29
Иванович
29
Иванович
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Реал
Бенфика
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
20
Мануэль Анхель
ЦП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
20
Мануэль Анхель
ЦП
21
Браим Диас
АП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
50
Диогу Феррейра
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
16
Ману Силва
ОП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал
Точно не сыграют
Бенфика
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Реал - Бенфика
2
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
16
10
Офсайды
2
0
Количество передач
573
441
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.64
xGP (предотвращенные голы)
-1.13
-1.13
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Реал» против «Бенфики», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»