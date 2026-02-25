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  • «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

«Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

25 февраля, 19:35
Аталанта
25.02.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Боруссия Д
5' Д. Скамакка 45' Д. Дзаппакоста 57' М. Пашалич 90+8' Л. Самарджич (П)
75' К. Адейеми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-3-2-1
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
10
Самарджич
9
Скамакка
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
24
Свенссон
3
Антон
5
Бенсебаини
23
Джан
8
Нмеча
8
Брандт
7
Беллингем
14
Байер
9
Гирасси
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
19
Джимсити
42
Скальвини
59
Залевски
7
Сулемана
7
Сулемана
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
7
Беллингем
14
Адейеми
14
Адейеми
7
Беллингем
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Аталанта
Боруссия Д
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Нико Ковач
Аталанта
Точно не сыграют
Шарль Де Кетеларе
АП
Джакомо Распадори
ЦФ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Патрик Древес
ВР
Филиппо Мане
ЦЗ
Никлас Зюле
ЦЗ
Статистика матча Аталанта - Боруссия Д
1
1
2
5
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
5
ВАР
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
17
10
Офсайды
2
2
Количество передач
394
515
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аталанта» против «Боруссии» Дортмунд, 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд

«Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Аталанта
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