25.02.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-2-1
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
10
Самарджич
9
Скамакка
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
24
Свенссон
3
Антон
5
Бенсебаини
23
Джан
8
Нмеча
8
Брандт
7
Беллингем
14
Байер
9
Гирасси
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
19
Джимсити
42
Скальвини
59
Залевски
7
Сулемана
7
Сулемана
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
7
Беллингем
14
Адейеми
14
Адейеми
7
Беллингем
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Аталанта
Боруссия Д
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Нико Ковач
Аталанта
Точно не сыграют
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Боруссия Д
1
1
2
5
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
5
ВАР
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
17
10
Офсайды
2
2
Количество передач
394
515
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аталанта» против «Боруссии» Дортмунд, 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд
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Источник: «Бомбардир»