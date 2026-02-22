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  • «Бешикташ» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Бешикташ» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 18:50
Бешикташ
22.02.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Гезтепе
9' О. Ндиди 36' М. Мурильо 59' Ж. Олайтан 74' Х. О
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Гезтепе
1
Матеуш Лиш
(К) ВР
3
Allan
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
75
Амин Черни
ЛВ
30
Энтони Деннис
ОП
20
Новатус Мироши
ОП
10
Филип Крастев
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Гезтепе
23
Фуркан Байир
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
6
Муса Мохаммед
ОП
8
Алексис Антунес
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
89
Jeh
ЦФ
80
Guilherme Luiz
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
62
Мурильо
53
Топджу
33
Йилмаз
12
Агбаду
8
Асллани
4
Ндиди
10
Кекчю
15
Олайтан
18
Черны
9
О
4-2-1-1-2
1
Лиш
16
Байрак
3
4
26
Бокеле
30
Деннис
20
Мироши
10
Крастев
75
Черни
9
Жуан
39
Жандерсон
53
Топджу
2
Удуохай
2
Удуохай
53
Топджу
10
Кекчю
48
Учан
48
Учан
10
Кекчю
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
8
Асллани
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
8
Асллани
30
Деннис
6
Мохаммед
6
Мохаммед
30
Деннис
10
Крастев
8
Антунес
8
Антунес
10
Крастев
16
Байрак
2
Куртулан
2
Куртулан
16
Байрак
39
Жандерсон
89
89
39
Жандерсон
9
Жуан
80
80
9
Жуан
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Фуркан Байир
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Остались в запасе
23
Фуркан Байир
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
Точно не сыграют
Эль Билал Туре
ЦФ
Под вопросом
Неджип Уйсал
ЦП
Taylan Bulut
ЦЗ
Гезтепе
Точно не сыграют
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
Под вопросом
Эфкан Бекироглу
ЦП
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
18
Офсайды
1
4
Количество передач
413
278
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-1.6
-1.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Гезтепе», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Гезтепе»

«Бешикташ» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Гезтепе Бешикташ
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