22.02.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
Турция. Суперлига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
62
Мурильо
53
Топджу
33
Йилмаз
12
Агбаду
8
Асллани
4
Ндиди
10
Кекчю
15
Олайтан
18
Черны
9
О
4-2-1-1-2
1
Лиш
16
Байрак
3
4
26
Бокеле
30
Деннис
20
Мироши
10
Крастев
75
Черни
9
Жуан
39
Жандерсон
53
Топджу
2
Удуохай
2
Удуохай
53
Топджу
10
Кекчю
48
Учан
48
Учан
10
Кекчю
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
8
Асллани
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
8
Асллани
30
Деннис
6
Мохаммед
6
Мохаммед
30
Деннис
10
Крастев
8
Антунес
8
Антунес
10
Крастев
16
Байрак
2
Куртулан
2
Куртулан
16
Байрак
39
Жандерсон
89
89
39
Жандерсон
9
Жуан
80
80
9
Жуан
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Фуркан Байир
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Остались в запасе
23
Фуркан Байир
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
Точно не сыграют
Под вопросом
Гезтепе
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
18
Офсайды
1
4
Количество передач
413
278
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-1.6
-1.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Гезтепе», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Гезтепе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»