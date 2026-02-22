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  • «Аталанта» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Аталанта» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 15:50
Аталанта
22.02.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
61' М. Пашалич 81' Л. Самарджич
18' С. Беукема
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
8
Марио Пашалич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
68
Станислав Лоботка
(К) ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
37
Матиас Оливера
ЛЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-3-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
4
Хин
59
Залевски
15
де Рон
77
Дзаппакоста
7
Сулемана
8
Пашалич
90
Крстович
3-2-1-3-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
15
Жуан
4
Буонджорно
70
Маццокки
3
Гутьеррес
68
Лоботка
11
Эльмас
26
Вергара
27
Сантос
19
Хойлунд
16
Белланова
47
Бернаскони
47
Бернаскони
16
Белланова
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
19
Джимсити
42
Скальвини
7
Сулемана
10
Самарджич
10
Самарджич
7
Сулемана
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
70
Маццокки
37
Спинаццола
37
Спинаццола
70
Маццокки
15
Жуан
37
Оливера
37
Оливера
15
Жуан
3
Гутьеррес
21
Политано
21
Политано
3
Гутьеррес
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
27
Сантос
9
Лукаку
9
Лукаку
27
Сантос
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
11
Билли Гилмор
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
11
Билли Гилмор
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
Точно не сыграют
Шарль Де Кетеларе
АП
Джакомо Распадори
ЦФ
Наполи
Точно не сыграют
Амир Ррахмани
ЦЗ
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Скотт Мактоминей
ЦП
Статистика матча Аталанта - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
2
Количество передач
521
405
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.08
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Наполи», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Наполи»

«Аталанта» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Аталанта
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