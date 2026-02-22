22.02.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
4
Хин
59
Залевски
15
де Рон
77
Дзаппакоста
7
Сулемана
8
Пашалич
90
Крстович
3-2-1-3-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
15
Жуан
4
Буонджорно
70
Маццокки
3
Гутьеррес
68
Лоботка
11
Эльмас
26
Вергара
27
Сантос
19
Хойлунд
16
Белланова
47
Бернаскони
47
Бернаскони
16
Белланова
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
19
Джимсити
42
Скальвини
7
Сулемана
10
Самарджич
10
Самарджич
7
Сулемана
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
70
Маццокки
37
Спинаццола
37
Спинаццола
70
Маццокки
15
Жуан
37
Оливера
37
Оливера
15
Жуан
3
Гутьеррес
21
Политано
21
Политано
3
Гутьеррес
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
27
Сантос
9
Лукаку
9
Лукаку
27
Сантос
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
11
Билли Гилмор
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
11
Билли Гилмор
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
2
Количество передач
521
405
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.08
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Наполи», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»