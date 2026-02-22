22.02.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-2-2
13
Сорья
5
Абкар
26
Ромеро
2
Джене
22
Дуарте
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
32
Васкес
10
Сатриано
4-2-2-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
4
Салас
23
Ньянзу
17
Суасо
3
Менди
6
Агум
8
Гудель
97
Соу
11
Мопе
45
Адамс
5
Абкар
15
Рико
15
Рико
5
Абкар
8
Арамбарри
21
Мартин
21
Мартин
8
Арамбарри
2
Иглесиас
33
Лисо
33
Лисо
2
Иглесиас
32
Васкес
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
32
Васкес
23
Ньянзу
22
Кармона
22
Кармона
23
Ньянзу
3
Менди
21
Эджуке
21
Эджуке
3
Менди
17
Суасо
24
Янузай
24
Янузай
17
Суасо
11
Мопе
4
Санчес
4
Санчес
11
Мопе
45
Адамс
10
Фернандес
10
Фернандес
45
Адамс
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
Остались в запасе
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Матиас Алмейда
Хетафе
Точно не сыграют
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Хетафе - Севилья
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
18
Офсайды
3
4
Количество передач
225
534
Сейвы
0
3
Точность передач %
58
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Севильи», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»