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  • «Хетафе» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Хетафе» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 14:50
Хетафе
22.02.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
64' Д. Соу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
Севилья
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
30
Miguel Sierra
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
5
Абкар
26
Ромеро
2
Джене
22
Дуарте
2
Иглесиас
6
Милья
8
Арамбарри
32
Васкес
10
Сатриано
4-2-2-2
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
4
Салас
23
Ньянзу
17
Суасо
3
Менди
6
Агум
8
Гудель
97
Соу
11
Мопе
45
Адамс
5
Абкар
15
Рико
15
Рико
5
Абкар
8
Арамбарри
21
Мартин
21
Мартин
8
Арамбарри
2
Иглесиас
33
Лисо
33
Лисо
2
Иглесиас
32
Васкес
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
32
Васкес
23
Ньянзу
22
Кармона
22
Кармона
23
Ньянзу
3
Менди
21
Эджуке
21
Эджуке
3
Менди
17
Суасо
24
Янузай
24
Янузай
17
Суасо
11
Мопе
4
Санчес
4
Санчес
11
Мопе
45
Адамс
10
Фернандес
10
Фернандес
45
Адамс
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
Остались в запасе
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Матиас Алмейда
Хетафе
Точно не сыграют
Davinchi
ЦЗ
Абу Камара
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Хуанми
ЦФ
Севилья
Точно не сыграют
Андрес Кастрин
ЦЗ
Хоан Хордан
ЦП
Маркао
ЦЗ
Осо
ЛЗ
Хуанлу Санчес
ЦП
Рубен Варгас
ЛВ
Статистика матча Хетафе - Севилья
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
18
Офсайды
3
4
Количество передач
225
534
Сейвы
0
3
Точность передач %
58
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Севильи», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Севилья»

«Хетафе» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Хетафе
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