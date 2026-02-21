21.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
21
Рока
15
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
94
Бакамбу
24
Руйбаль
4-1-1-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
32
Менди
18
Эспино
6
Гумбау
23
Валентин
19
де Фрутос
21
Перес
7
Палазон
11
Акомах
13
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
13
Родригес
24
Руйбаль
12
Ортис
12
Ортис
24
Руйбаль
15
Фидальго
18
Деосса
18
Деосса
15
Фидальго
8
Форнальс
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Форнальс
94
Бакамбу
9
Эрнандес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
19
де Фрутос
29
Чаваррия
29
Чаваррия
19
де Фрутос
18
Эспино
4
Диас
4
Диас
18
Эспино
6
Гумбау
6
Сисс
6
Сисс
6
Гумбау
11
Акомах
11
Нтека
11
Нтека
11
Акомах
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бетис
Точно не сыграют
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
4
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
13
Офсайды
0
4
Количество передач
411
465
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Райо Вальекано», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»