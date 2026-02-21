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  • «Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 17:05
Бетис
21.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
16' С. Бакамбу
42' И. Палазон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
21
Рока
15
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
94
Бакамбу
24
Руйбаль
4-1-1-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
32
Менди
18
Эспино
6
Гумбау
23
Валентин
19
де Фрутос
21
Перес
7
Палазон
11
Акомах
13
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
13
Родригес
24
Руйбаль
12
Ортис
12
Ортис
24
Руйбаль
15
Фидальго
18
Деосса
18
Деосса
15
Фидальго
8
Форнальс
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Форнальс
94
Бакамбу
9
Эрнандес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
19
де Фрутос
29
Чаваррия
29
Чаваррия
19
де Фрутос
18
Эспино
4
Диас
4
Диас
18
Эспино
6
Гумбау
6
Сисс
6
Сисс
6
Гумбау
11
Акомах
11
Нтека
11
Нтека
11
Акомах
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
4
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
13
Офсайды
0
4
Количество передач
411
465
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Райо Вальекано», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Райо Вальекано»

«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Бетис
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