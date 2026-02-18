18.02.2026, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-2-2-2-1
1
Са
3
Буэно
14
Буэно
15
Москера
37
Крейчи
7
Андре
27
Беллегард
7
Гомес
36
Мане
38
Чачуа
10
Армстронг
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
7
Сака
7
Мартинелли
14
Дьекереш
38
Чачуа
21
Гомеш
21
Гомеш
38
Чачуа
7
Гомес
99
Арокодаре
99
Арокодаре
7
Гомес
27
Беллегард
74
Эдози
74
Эдози
27
Беллегард
Троссард
33
Калафьори
33
Калафьори
Троссард
20
Мадуэке
10
Эзе
10
Эзе
20
Мадуэке
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
6
8
Офсайды
1
3
Количество передач
354
484
Сейвы
2
0
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Арсенала», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»