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  • «Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

18 февраля, 21:50
Вулверхэмптон
18.02.2026, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
61' У. Буэно 90+4' Т. Эдози
5' Б. Сака 56' П. Хинкапе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К) ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Андре
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
36
Матеуш Мане
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
62
Luke Rawlings
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
74
Том Эдози
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Са
3
Буэно
14
Буэно
15
Москера
37
Крейчи
7
Андре
27
Беллегард
7
Гомес
36
Мане
38
Чачуа
10
Армстронг
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
7
Сака
7
Мартинелли
14
Дьекереш
38
Чачуа
21
Гомеш
21
Гомеш
38
Чачуа
7
Гомес
99
Арокодаре
99
Арокодаре
7
Гомес
27
Беллегард
74
Эдози
74
Эдози
27
Беллегард
Троссард
33
Калафьори
33
Калафьори
Троссард
20
Мадуэке
10
Эзе
10
Эзе
20
Мадуэке
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Леон Чивоме
ЦФ
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Тоти
ЦЗ
Арсенал
Точно не сыграют
Макс Доумэн
АП
Кай Хаверц
ЦФ
Микель Мерино
ЦП
Мартин Эдегор
АП
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
6
8
Офсайды
1
3
Количество передач
354
484
Сейвы
2
0
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Арсенала», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Арсенал»

«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Вулверхэмптон
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