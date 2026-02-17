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  • «Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

17 февраля, 21:50
Монако
17.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
ПСЖ
1' Ф. Балогун 18' Ф. Балогун
29' Д. Дуэ 41' А. Хакими 67' Д. Дуэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Кен
12
Энрике
4
Тезе
4
Фас
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
7
Адингра
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
7
Кварацхелия
2
Вандерсон
8
Бамба
8
Бамба
2
Вандерсон
7
Адингра
28
Кулибали
28
Кулибали
7
Адингра
11
Аклиуш
15
Дьятта
15
Дьятта
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
Точно не сыграют
Папе Кабрал
ЦП
Эрик Дайер
ЦЗ
Лукаш Градецки
ВР
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Ансу Фати
ЛВ
Парис Бруннер
ЦФ
Тило Керер
ЦЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Сенни Маюлу
АП
Статистика матча Монако - ПСЖ
3
1
Всего ударов по воротам
7
30
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
197
795
Сейвы
7
2
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
17
xG (ожидаемые голы)
1.19
3.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«ПСЖ»

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Монако
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