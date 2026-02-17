17.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
16
Кен
12
Энрике
4
Тезе
4
Фас
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
7
Адингра
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
7
Кварацхелия
2
Вандерсон
8
Бамба
8
Бамба
2
Вандерсон
7
Адингра
28
Кулибали
28
Кулибали
7
Адингра
11
Аклиуш
15
Дьятта
15
Дьятта
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монако - ПСЖ
3
1
Всего ударов по воротам
7
30
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
197
795
Сейвы
7
2
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
17
xG (ожидаемые голы)
1.19
3.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»