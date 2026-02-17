17.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-3-2
1
Кобель
24
Свенссон
49
Реджани
3
Антон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
19
Джимсити
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
8
Пашалич
9
Скамакка
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
59
Залевски
10
Самарджич
10
Самарджич
59
Залевски
15
де Рон
7
Сулемана
7
Сулемана
15
де Рон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Боруссия Д
Аталанта
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Данил Кревсун
АП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Данил Кревсун
АП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Боруссия Д
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия Д - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
419
521
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Аталанты», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»
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Источник: «Бомбардир»