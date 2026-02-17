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  • «Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

17 февраля, 21:50
Боруссия Д
17.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Аталанта
3' С. Гирасси 42' М. Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Данил Кревсун
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
3-2-3-2
1
Кобель
24
Свенссон
49
Реджани
3
Антон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
7
Беллингем
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
19
Джимсити
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
8
Пашалич
9
Скамакка
8
Нмеча
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
59
Залевски
10
Самарджич
10
Самарджич
59
Залевски
15
де Рон
7
Сулемана
7
Сулемана
15
де Рон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
Остались в запасе
Боруссия Д
Аталанта
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Данил Кревсун
АП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Данил Кревсун
АП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Боруссия Д
Точно не сыграют
Патрик Древес
ВР
Филиппо Мане
ЦЗ
Эмре Джан
ОП
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Никлас Зюле
ЦЗ
Аталанта
Точно не сыграют
Шарль Де Кетеларе
АП
Джакомо Распадори
ЦФ
Статистика матча Боруссия Д - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
419
521
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Аталанты», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»

«Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Боруссия Д
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