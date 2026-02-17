17.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-1-1-2-2
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
37
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
21
Шельдеруп
25
Престианни
14
Павлидис
27
Рафа
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Эушнес
55
Лопеш Кабрал
55
Лопеш Кабрал
8
Эушнес
27
Рафа
5
Риос
5
Риос
27
Рафа
21
Шельдеруп
10
Судаков
10
Судаков
21
Шельдеруп
25
Престианни
11
Лукебакио
11
Лукебакио
25
Престианни
18
Каррерас
14
Карвахаль
14
Карвахаль
18
Каррерас
6
Камавинга
27
Питарч
27
Питарч
6
Камавинга
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
Остались в запасе
Бенфика
Реал
50
Диогу Феррейра
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
77
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
77
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
Точно не сыграют
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Бенфика - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
444
624
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Реала», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»