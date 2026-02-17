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  • «Бенфика» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

«Бенфика» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

17 февраля, 21:50
Бенфика
17.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Реал
50' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
27
Рафа
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
50
Диогу Феррейра
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
77
Брума
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
4-1-1-2-2
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
37
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
21
Шельдеруп
25
Престианни
14
Павлидис
27
Рафа
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Эушнес
55
Лопеш Кабрал
55
Лопеш Кабрал
8
Эушнес
27
Рафа
5
Риос
5
Риос
27
Рафа
21
Шельдеруп
10
Судаков
10
Судаков
21
Шельдеруп
25
Престианни
11
Лукебакио
11
Лукебакио
25
Престианни
18
Каррерас
14
Карвахаль
14
Карвахаль
18
Каррерас
6
Камавинга
27
Питарч
27
Питарч
6
Камавинга
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
Остались в запасе
Бенфика
Реал
50
Диогу Феррейра
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
77
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ОП
77
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
Точно не сыграют
Нуну Феликс
ОП
Самуэль Соареш
ВР
Жоау Велозу
ЦП
Джошуа Уиндер
ЦЗ
Реал
Точно не сыграют
Джуд Беллингем
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Родриго
ПВ
Рауль Асенсио
ЦЗ
Статистика матча Бенфика - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
444
624
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Реала», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Реал»

«Бенфика» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Бенфика
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