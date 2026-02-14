14.02.2026, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
3-2-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
10
Мак Аллистер
14
Кьеза
7
Вирц
10
Салах
18
Гакпо
8
Собослаи
3-1-4-1-1
23
Стил
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
25
Гомес
20
Балеба
13
Гросс
24
Кадиоглу
20
Хауэлл
19
Костулас
7
Вирц
2
Гомес
2
Гомес
7
Вирц
18
Гакпо
47
Рэмзи
47
Рэмзи
18
Гакпо
21
Джонс
42
Ньони
42
Ньони
21
Джонс
10
Салах
73
Нгумоха
73
Нгумоха
10
Салах
14
Кьеза
22
Экитике
22
Экитике
14
Кьеза
6
ван Хеке
21
Боскальи
21
Боскальи
6
ван Хеке
8
Хиншелвуд
27
Виффер
27
Виффер
8
Хиншелвуд
20
Балеба
22
Митома
22
Митома
20
Балеба
20
Хауэлл
11
Минте
11
Минте
20
Хауэлл
25
Гомес
10
Рюттер
10
Рюттер
25
Гомес
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
20
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
20
Киран Моррисон
АП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
19
Офсайды
4
2
Количество передач
391
449
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Брайтона», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон»
- Матч будет можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»