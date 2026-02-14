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  • «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 21:50
Ливерпуль
14.02.2026, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Брайтон
42' К. Джонс 56' Д. Собослаи 68' М. Салах (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
8
Джек Хиншелвуд
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Гарри Хауэлл
АП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
21
Джонс
10
Мак Аллистер
14
Кьеза
7
Вирц
10
Салах
18
Гакпо
8
Собослаи
3-1-4-1-1
23
Стил
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
25
Гомес
20
Балеба
13
Гросс
24
Кадиоглу
20
Хауэлл
19
Костулас
7
Вирц
2
Гомес
2
Гомес
7
Вирц
18
Гакпо
47
Рэмзи
47
Рэмзи
18
Гакпо
21
Джонс
42
Ньони
42
Ньони
21
Джонс
10
Салах
73
Нгумоха
73
Нгумоха
10
Салах
14
Кьеза
22
Экитике
22
Экитике
14
Кьеза
6
ван Хеке
21
Боскальи
21
Боскальи
6
ван Хеке
8
Хиншелвуд
27
Виффер
27
Виффер
8
Хиншелвуд
20
Балеба
22
Митома
22
Митома
20
Балеба
20
Хауэлл
11
Минте
11
Минте
20
Хауэлл
25
Гомес
10
Рюттер
10
Рюттер
25
Гомес
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
20
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
20
Киран Моррисон
АП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
19
Офсайды
4
2
Количество передач
391
449
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Брайтона», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон»

«Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Брайтон Ливерпуль
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