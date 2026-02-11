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  • «Сандерленд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

«Сандерленд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

11 февраля, 22:05
Сандерленд
11.02.2026, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
61' В. ван Дейк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
3-3-1-2
22
Руфс
15
Альдрете
27
Садики
32
Хьюм
17
Рейнилду
19
Диарра
20
Мукиэле
28
Ле Фе
9
Бробби
10
Ангуло
3-1-2-3-1
1
Алиссон
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
3
Эндо
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
7
Вирц
18
Гакпо
22
Экитике
15
Альдрете
2
Гертрейда
2
Гертрейда
15
Альдрете
32
Хьюм
7
Тальби
7
Тальби
32
Хьюм
10
Ангуло
14
Мандл
14
Мандл
10
Ангуло
19
Диарра
18
Изидор
18
Изидор
19
Диарра
3
Эндо
2
Гомес
2
Гомес
3
Эндо
18
Гакпо
21
Джонс
21
Джонс
18
Гакпо
22
Экитике
14
Кьеза
14
Кьеза
22
Экитике
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Арне Слот
Сандерленд
Точно не сыграют
Бертран Траоре
ПВ
Гранит Джака
ОП
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Жереми Фримпонг
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Доминик Собослаи
АП
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
8
10
Офсайды
2
1
Количество передач
372
501
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
13
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.53
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Ливерпуля», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд»«Ливерпуль»

«Сандерленд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Сандерленд
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