11.02.2026, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
3-3-1-2
22
Руфс
15
Альдрете
27
Садики
32
Хьюм
17
Рейнилду
19
Диарра
20
Мукиэле
28
Ле Фе
9
Бробби
10
Ангуло
3-1-2-3-1
1
Алиссон
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
3
Эндо
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
7
Вирц
18
Гакпо
22
Экитике
15
Альдрете
2
Гертрейда
2
Гертрейда
15
Альдрете
32
Хьюм
7
Тальби
7
Тальби
32
Хьюм
10
Ангуло
14
Мандл
14
Мандл
10
Ангуло
19
Диарра
18
Изидор
18
Изидор
19
Диарра
3
Эндо
2
Гомес
2
Гомес
3
Эндо
18
Гакпо
21
Джонс
21
Джонс
18
Гакпо
22
Экитике
14
Кьеза
14
Кьеза
22
Экитике
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Арне Слот
Сандерленд
Точно не сыграют
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
8
10
Офсайды
2
1
Количество передач
372
501
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
13
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.53
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Ливерпуля», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»