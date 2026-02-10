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  • «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

10 февраля, 22:05
Вест Хэм
10.02.2026, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
50' Т. Соучек
90+6' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-2-3-1
1
Хермансен
25
Диуф
15
Мавропанос
5
Дисаси
29
Ван-Биссака
28
Соучек
8
Поттс
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
4-1-1-3-1
1
Ламменс
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
20
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
10
Кунья
20
Боуэн
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
20
Боуэн
25
Диуф
30
Скарлс
30
Скарлс
25
Диуф
8
Поттс
27
Магасса
27
Магасса
8
Поттс
38
Саммервил
24
Траоре
24
Траоре
38
Саммервил
11
Кастелланос
13
Уилсон
13
Уилсон
11
Кастелланос
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
2
Далот
11
Зиркзее
11
Зиркзее
2
Далот
10
Кунья
30
Шешко
30
Шешко
10
Кунья
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Майкл Кэррик
Вест Хэм
Точно не сыграют
Лукаш Фабиански
ВР
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Мэйсон Маунт
АП
Матейс де Лигт
ЦЗ
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
4
Офсайды
1
3
Количество передач
329
629
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестера Юнайтед», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вест Хэм
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