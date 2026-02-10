10.02.2026, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-2-3-1
1
Хермансен
25
Диуф
15
Мавропанос
5
Дисаси
29
Ван-Биссака
28
Соучек
8
Поттс
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
4-1-1-3-1
1
Ламменс
2
Далот
5
Магуайр
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
20
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
10
Кунья
20
Боуэн
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
20
Боуэн
25
Диуф
30
Скарлс
30
Скарлс
25
Диуф
8
Поттс
27
Магасса
27
Магасса
8
Поттс
38
Саммервил
24
Траоре
24
Траоре
38
Саммервил
11
Кастелланос
13
Уилсон
13
Уилсон
11
Кастелланос
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
2
Далот
11
Зиркзее
11
Зиркзее
2
Далот
10
Кунья
30
Шешко
30
Шешко
10
Кунья
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Майкл Кэррик
Вест Хэм
Точно не сыграют
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
4
Офсайды
1
3
Количество передач
329
629
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестера Юнайтед», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»
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Источник: «Бомбардир»