10.02.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
37
Гарнер
5
Гуйе
8
Дьюсбери-Холл
7
Ндиайе
19
Джордж
11
Барри
3-2-3-2
1
Петрович
5
Хилл
5
Сенеси
27
Тот
20
Хименес
3
Трюффер
37
Витор
10
Кристи
8
Скотт
21
Адли
9
Эванилсон
16
Миколенко
5
Кин
5
Кин
16
Миколенко
19
Джордж
45
Армстронг
45
Армстронг
19
Джордж
11
Барри
23
Бету
23
Бету
11
Барри
37
Витор
15
Смит
15
Смит
37
Витор
10
Кристи
10
Кук
10
Кук
10
Кристи
9
Эванилсон
22
Крупи
22
Крупи
9
Эванилсон
21
Адли
7
Брукс
7
Брукс
21
Адли
27
Тот
19
Унал
19
Унал
27
Тот
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
Точно не сыграют
Борнмут
Точно не сыграют
Статистика матча Эвертон - Борнмут
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
15
Офсайды
1
0
Количество передач
443
403
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.94
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.47
1.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Борнмута», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»