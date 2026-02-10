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  • «Эвертон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Эвертон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

10 февраля, 21:20
Эвертон
10.02.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
42' И. Ндиайе (П)
61' Р. Витор 64' А. Адли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
(К) АП
37
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
23
Бету
ЦФ
Борнмут
35
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Льюис Кук
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
37
Гарнер
5
Гуйе
8
Дьюсбери-Холл
7
Ндиайе
19
Джордж
11
Барри
3-2-3-2
1
Петрович
5
Хилл
5
Сенеси
27
Тот
20
Хименес
3
Трюффер
37
Витор
10
Кристи
8
Скотт
21
Адли
9
Эванилсон
16
Миколенко
5
Кин
5
Кин
16
Миколенко
19
Джордж
45
Армстронг
45
Армстронг
19
Джордж
11
Барри
23
Бету
23
Бету
11
Барри
37
Витор
15
Смит
15
Смит
37
Витор
10
Кристи
10
Кук
10
Кук
10
Кристи
9
Эванилсон
22
Крупи
22
Крупи
9
Эванилсон
21
Адли
7
Брукс
7
Брукс
21
Адли
27
Тот
19
Унал
19
Унал
27
Тот
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
Точно не сыграют
Джек Грилиш
ЛВ
Борнмут
Точно не сыграют
Бен Доук
ПВ
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Маркус Тавернье
ЛВ
Статистика матча Эвертон - Борнмут
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
15
Офсайды
1
0
Количество передач
443
403
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.94
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.47
1.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Борнмута», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Борнмут»

«Эвертон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Эвертон
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