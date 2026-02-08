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  • «ПСЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«ПСЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 21:35
ПСЖ
08.02.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
5 : 0
Завершен
Марсель
12' У. Дембеле 37' У. Дембеле 64' Ф. Медина (АГ) 66' Х. Кварацхелия 74' Л. Кан Ин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Итан Нванери
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Химад Абделли
АП
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Сафонов
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
24
Маюлу
4-3-1-2
12
де Ланж
28
Павар
26
Балерди
2
Медина
33
Эмерсон
18
Нванери
23
Хейбьерг
23
Тимбер
11
Гринвуд
22
Веа
9
Гуири
33
Заир-Эмери
21
Эрнандес
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
24
Маюлу
27
Фернандес
27
Фернандес
24
Маюлу
14
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
28
Павар
8
Абделли
8
Абделли
28
Павар
18
Нванери
14
Пайшао
14
Пайшао
18
Нванери
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
30
Люка Шевалье
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
ПСЖ
Точно не сыграют
Ашраф Хакими
ПЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
18
Офсайды
3
1
Количество передач
548
395
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
4.39
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-2.38
-2.38

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Марселя», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Марсель»

«ПСЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель ПСЖ
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