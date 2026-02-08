08.02.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-1-3-2
39
Сафонов
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
24
Маюлу
4-3-1-2
12
де Ланж
28
Павар
26
Балерди
2
Медина
33
Эмерсон
18
Нванери
23
Хейбьерг
23
Тимбер
11
Гринвуд
22
Веа
9
Гуири
33
Заир-Эмери
21
Эрнандес
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
24
Маюлу
27
Фернандес
27
Фернандес
24
Маюлу
14
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
28
Павар
8
Абделли
8
Абделли
28
Павар
18
Нванери
14
Пайшао
14
Пайшао
18
Нванери
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
30
Люка Шевалье
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
18
Офсайды
3
1
Количество передач
548
395
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
4.39
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-2.38
-2.38
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Марселя», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»