07.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
4-2-4
1
Са
3
Буэно
15
Москера
14
Буэно
2
Доэрти
35
Гомес
7
Гомес
36
Мане
99
Арокодаре
10
Армстронг
7
Хванг
4-3-2-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
17
Фернандес
17
Сантос
25
Кайседо
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
35
Гомес
32
Лима
32
Лима
35
Гомес
7
Хванг
37
Крейчи
37
Крейчи
7
Хванг
2
Доэрти
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Доэрти
7
Гомес
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Гомес
17
Сантос
21
Хато
21
Хато
17
Сантос
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
10
Палмер
17
Гарначо
17
Гарначо
10
Палмер
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
74
Том Эдози
ЦФ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Лайам Росеньор
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Челси
Точно не сыграют
Джейми Гиттенс
ПВ
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Под вопросом
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
365
747
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
3.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Челси», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»