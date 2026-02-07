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  • «Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 16:50
Вулверхэмптон
07.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Челси
54' Т. Арокодаре
13' К. Палмер (П) 35' К. Палмер (П) 38' К. Палмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
(К) ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
17
Андрей Сантос
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
62
Luke Rawlings
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
74
Том Эдози
ЦФ
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-2-4
1
Са
3
Буэно
15
Москера
14
Буэно
2
Доэрти
35
Гомес
7
Гомес
36
Мане
99
Арокодаре
10
Армстронг
7
Хванг
4-3-2-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
17
Фернандес
17
Сантос
25
Кайседо
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
35
Гомес
32
Лима
32
Лима
35
Гомес
7
Хванг
37
Крейчи
37
Крейчи
7
Хванг
2
Доэрти
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Доэрти
7
Гомес
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Гомес
17
Сантос
21
Хато
21
Хато
17
Сантос
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
10
Палмер
17
Гарначо
17
Гарначо
10
Палмер
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
62
Luke Rawlings
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
74
Том Эдози
ЦФ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Лайам Росеньор
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Тоти
ЦЗ
Челси
Точно не сыграют
Джейми Гиттенс
ПВ
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Под вопросом
Филип Йоргенсен
ВР
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
365
747
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
3.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Челси», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси»

«Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Вулверхэмптон
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