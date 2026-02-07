07.02.2026, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
3-1-2-2-2
25
Викарио
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
36
Палинья
22
Галлахер
29
Сарр
7
Симонс
28
Одобер
14
Грей
19
Соланке
23
Шоу
3
Мазрауи
3
Мазрауи
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
20
Мэйну
39
Флетчер
39
Флетчер
20
Мэйну
10
Кунья
30
Шешко
30
Шешко
10
Кунья
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
28
Одобер
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
28
Одобер
13
Удогие
33
Соуза
33
Соуза
13
Удогие
22
Галлахер
28
Биссума
28
Биссума
22
Галлахер
36
Палинья
11
Тель
11
Тель
36
Палинья
19
Соланке
9
Муани
9
Муани
19
Соланке
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
1
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
649
342
Сейвы
1
8
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»