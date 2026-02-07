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  • «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 14:20
Манчестер Юнайтед
07.02.2026, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
38' Б. Мбемо 81' Б. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
22
Конор Галлахер
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
33
Соуза
ЦЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
3-1-2-2-2
25
Викарио
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
36
Палинья
22
Галлахер
29
Сарр
7
Симонс
28
Одобер
14
Грей
19
Соланке
23
Шоу
3
Мазрауи
3
Мазрауи
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
20
Мэйну
39
Флетчер
39
Флетчер
20
Мэйну
10
Кунья
30
Шешко
30
Шешко
10
Кунья
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
28
Одобер
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
28
Одобер
13
Удогие
33
Соуза
33
Соуза
13
Удогие
22
Галлахер
28
Биссума
28
Биссума
22
Галлахер
36
Палинья
11
Тель
11
Тель
36
Палинья
19
Соланке
9
Муани
9
Муани
19
Соланке
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Мэйсон Маунт
АП
Патрик Доргу
ЛЗ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Кевин Дансо
ЦЗ
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Педро Порро
ПЗ
Ришарлисон
ЦФ
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
1
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
649
342
Сейвы
1
8
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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