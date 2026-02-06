06.02.2026, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-3-1-2
12
Дарлоу
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Гудмундссон
44
Груев
2
Богль
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
4-1-2-2-1
1
Ортега
34
Эйна
31
Миленкович
5
Морато
6
Эббот
6
Сангаре
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
11
Жезус
2
Богль
33
Борнау
33
Борнау
2
Богль
19
Окафор
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
19
Окафор
11
Ааронсон
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Ааронсон
6
Эббот
25
Нец
25
Нец
6
Эббот
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
20
Лукка
20
Лукка
11
Жезус
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
20
Лукас Перри
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
Точно не сыграют
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
9
12
Офсайды
1
4
Количество передач
477
350
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.5
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Ноттингем Форест», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Ноттингем Форест»
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Источник: «Бомбардир»