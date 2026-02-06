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  • «Лидс» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

«Лидс» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

6 февраля, 21:50
Лидс
06.02.2026, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
26' Д. Богль 30' Н. Окафор 49' Д. Калверт-Льюин
86' Л. Лукка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Ангус Ганн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-3-1-2
12
Дарлоу
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Гудмундссон
44
Груев
2
Богль
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
4-1-2-2-1
1
Ортега
34
Эйна
31
Миленкович
5
Морато
6
Эббот
6
Сангаре
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
11
Жезус
2
Богль
33
Борнау
33
Борнау
2
Богль
19
Окафор
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
19
Окафор
11
Ааронсон
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Ааронсон
6
Эббот
25
Нец
25
Нец
6
Эббот
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
14
Ндой
14
Ндой
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
20
Лукка
20
Лукка
11
Жезус
Остались в запасе
Лидс
Ноттингем Форест
20
Лукас Перри
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
Точно не сыграют
Антон Сташ
ОП
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Джон
ВР
Николо Савона
ПЗ
Неко Уильямс
ПЗ
Крис Вуд
ЦФ
Под вопросом
Матс Селс
ВР
Статистика матча Лидс - Ноттингем Форест
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
9
12
Офсайды
1
4
Количество передач
477
350
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.5
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Ноттингем Форест», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Ноттингем Форест»

«Лидс» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Лидс
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