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  • «Кремонезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Кремонезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 18:50
Кремонезе
01.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Интер
16' Л. Мартинес 31' П. Зелински
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Аудеро
23
Фолино
11
Чеккерини
3
Пеццелла
6
Башкиротто
42
Терраччано
14
Мале
33
Грасси
24
Дзербин
90
Бонаццоли
9
Варди
4-1-2-1-2
1
Зоммер
25
Аканджи
31
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
8
Сучич
16
Фраттези
7
Зелински
11
Энрике
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
11
Чеккерини
30
Файе
30
Файе
11
Чеккерини
33
Грасси
15
Флориани
15
Флориани
33
Грасси
14
Мале
17
Йонсен
17
Йонсен
14
Мале
90
Бонаццоли
11
Джурич
11
Джурич
90
Бонаццоли
11
Энрике
3
Дармиан
3
Дармиан
11
Энрике
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
8
Сучич
17
Диуф
17
Диуф
8
Сучич
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Кремонезе
Интер
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Кремонезе
Точно не сыграют
Микеле Коллоколо
ЦП
Томмазо Барбиери
ПЗ
Варрен Бондо
ЦП
Фарис Мумбанья
ЦФ
Мартин Пайеро
ЦП
Антонио Санабрия
ЦФ
Интер
Точно не сыграют
Николо Барелла
ЦП
Хакан Чалханоглу
ЦП
Дензел Дюмфрис
ПП
Карлос Аугусто
ЛЗ
Статистика матча Кремонезе - Интер
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
19
14
Офсайды
1
1
Количество передач
283
638
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Интера», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе»«Интер»

«Кремонезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Кремонезе
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