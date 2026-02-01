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Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Интера», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Интер»