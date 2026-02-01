01.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
3-2-2-1-2
25
Аудеро
23
Фолино
11
Чеккерини
3
Пеццелла
6
Башкиротто
42
Терраччано
14
Мале
33
Грасси
24
Дзербин
90
Бонаццоли
9
Варди
4-1-2-1-2
1
Зоммер
25
Аканджи
31
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
8
Сучич
16
Фраттези
7
Зелински
11
Энрике
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
11
Чеккерини
30
Файе
30
Файе
11
Чеккерини
33
Грасси
15
Флориани
15
Флориани
33
Грасси
14
Мале
17
Йонсен
17
Йонсен
14
Мале
90
Бонаццоли
11
Джурич
11
Джурич
90
Бонаццоли
11
Энрике
3
Дармиан
3
Дармиан
11
Энрике
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
8
Сучич
17
Диуф
17
Диуф
8
Сучич
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Кремонезе
Интер
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кремонезе - Интер
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
19
14
Офсайды
1
1
Количество передач
283
638
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Интера», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»