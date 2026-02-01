Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 15:50
Лион
01.02.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
37' Н. Нартей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
45
Реми Химбер
ЛВ
44
Адиль Амдани
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
3-4-2-1
1
Грейф
16
Абнер
13
Клюйверт
19
Ниахате
22
Мата
6
Тессманн
99
Нартей
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
10
Шулц
9
Эндрик
3-1-2-1-3
1
Эзер
22
Сантуш
2
Манди
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
16
Абнер
33
Хатебур
33
Хатебур
16
Абнер
9
Эндрик
9
Карабец
9
Карабец
9
Эндрик
10
Шулц
45
Химбер
45
Химбер
10
Шулц
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
22
Сантуш
35
Диауне
35
Диауне
22
Сантуш
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
17
Мукау
80
80
17
Мукау
Остались в запасе
Лион
Лилль
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Рашид Геззаль
ЦП
Орель Мангала
ОП
Эрнест Нуама
ЛВ
Николас Тальяфико
ЛЗ
Корентен Толиссо
ЦП
Лилль
Точно не сыграют
Набиль Бенталеб
ЦП
Хамза Игамане
ЦФ
Тома Менье
ПЗ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Марк-Орель Каяр
ВР
Андре Гомеш
ЦП
Статистика матча Лион - Лилль
1
4
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
415
560
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лилля», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Лилль»

«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Лион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
10
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+