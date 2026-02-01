01.02.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-4-2-1
1
Грейф
16
Абнер
13
Клюйверт
19
Ниахате
22
Мата
6
Тессманн
99
Нартей
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
10
Шулц
9
Эндрик
3-1-2-1-3
1
Эзер
22
Сантуш
2
Манди
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
16
Абнер
33
Хатебур
33
Хатебур
16
Абнер
9
Эндрик
9
Карабец
9
Карабец
9
Эндрик
10
Шулц
45
Химбер
45
Химбер
10
Шулц
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
22
Сантуш
35
Диауне
35
Диауне
22
Сантуш
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
17
Мукау
80
80
17
Мукау
Остались в запасе
Лион
Лилль
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Лилль
1
4
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
415
560
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лилля», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»