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  • «Айнтрахт» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Айнтрахт» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 16:20
Айнтрахт
31.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Байер
50' Р. Кох
26' Артур 33' М. Тилльман 90+3' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Байер
1
Йонас Омлин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Сантос
12
Аменда
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
20
Доан
15
Калимуэндо
4-1-2-2-1
28
Бласвих
13
Артур
12
Тапсоба
4
Куанса
22
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
10
Тилльман
11
Терье
35
Кофане
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
11
Браун
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Браун
27
Гетце
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Гетце
20
Доан
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
20
Доан
6
Фернандес
25
Паласиос
25
Паласиос
6
Фернандес
11
Терье
7
Хофманн
7
Хофманн
11
Терье
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
10
Тилльман
17
Поку
17
Поку
10
Тилльман
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
1
Йонас Омлин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
Точно не сыграют
Миши Батшуайи
ЦФ
Элиас Баум
ПЗ
Жонатан Буркардт
ЦФ
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Джан Узун
ЦФ
Байер
Точно не сыграют
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Нейтан Телла
ПВ
Статистика матча Айнтрахт - Байер
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
10
Офсайды
0
3
Количество передач
510
740
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Байера», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Байер»

«Айнтрахт» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Айнтрахт
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