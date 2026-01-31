31.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
3-3-1-2-1
40
Сантос
12
Аменда
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
20
Доан
15
Калимуэндо
4-1-2-2-1
28
Бласвих
13
Артур
12
Тапсоба
4
Куанса
22
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
10
Тилльман
11
Терье
35
Кофане
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
11
Браун
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Браун
27
Гетце
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Гетце
20
Доан
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
20
Доан
6
Фернандес
25
Паласиос
25
Паласиос
6
Фернандес
11
Терье
7
Хофманн
7
Хофманн
11
Терье
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
10
Тилльман
17
Поку
17
Поку
10
Тилльман
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
1
Йонас Омлин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Айнтрахт - Байер
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
10
Офсайды
0
3
Количество передач
510
740
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Байера», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»