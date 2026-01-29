29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-1-2-1-3
1
Эзер
24
Вердонк
2
Манди
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
3-3-3-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
30
Гюнтер
43
Огбус
8
Эггештайн
44
Манзамби
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
20
Адаму
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
14
Сузуки
5
Юнг
5
Юнг
14
Сузуки
44
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
44
Манзамби
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
20
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
20
Адаму
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Лилль
Фрайбург
40
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
40
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Лилль - Фрайбург
2
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
17
Офсайды
1
1
Количество передач
538
295
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Фрайбурга», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Фрайбург»
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Источник: «Бомбардир»