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  • «Лилль» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Лилль» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

29 января, 20:37
Лилль
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
90+2' О. Жиру (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Лилль
40
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
3-1-2-1-3
1
Эзер
24
Вердонк
2
Манди
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
3
Нгой
20
Фернандес-Пардо
20
Коррея
3-3-3-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
30
Гюнтер
43
Огбус
8
Эггештайн
44
Манзамби
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
20
Адаму
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
20
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
20
Коррея
14
Сузуки
5
Юнг
5
Юнг
14
Сузуки
44
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
44
Манзамби
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
20
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
20
Адаму
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Лилль
Фрайбург
40
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
40
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Лилль
Точно не сыграют
Осаме Сахрауи
ЛВ
Набиль Бенталеб
ЦП
Андре Гомеш
ЦП
Хамза Игамане
ЦФ
Усман Туре
ЦЗ
Тома Менье
ПЗ
Марк-Орель Каяр
ВР
Этан Мбаппе
ЦП
Фрайбург
Точно не сыграют
Лукас Кюблер
ПЗ
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Филипп Линхарт
ЦЗ
Статистика матча Лилль - Фрайбург
2
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
17
Офсайды
1
1
Количество передач
538
295
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Фрайбурга», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Фрайбург»

«Лилль» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фрайбург Лилль
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