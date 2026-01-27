27.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-3-3-1
1
Бакхаус
6
Малатини
31
Кулибали
28
Сугавара
14
Линен
21
Пуэртас
6
Стаге
2
Деман
10
Шмид
11
Нджинма
17
Милошевич
3-2-3-2
1
Бауманн
21
Хайдари
13
Бернардо
7
Авдуллаху
34
Цоуфал
2
Гранац
18
Бюргер
21
Премель
22
Прасс
19
Лемперле
27
Крамарич
21
Пуэртас
24
Чович
24
Чович
21
Пуэртас
11
Нджинма
17
Груль
17
Груль
11
Нджинма
2
Деман
11
Мбангула
11
Мбангула
2
Деман
6
Малатини
9
Топп
9
Топп
6
Малатини
27
Крамарич
5
Кабак
5
Кабак
27
Крамарич
22
Прасс
25
Акпогума
25
Акпогума
22
Прасс
19
Лемперле
9
Мерстедт
9
Мерстедт
19
Лемперле
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Базумана Туре
ЛФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Базумана Туре
ЛФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
Точно не сыграют
Леонардо Биттенкурт
АП
Феликс Агу
ПЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Марко Фридль
ЦЗ
Никлас Штарк
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Айзек Шмидт
ПВ
Под вопросом
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
2
1
2
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
522
373
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Хоффенхайма», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»