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  • «Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

27 января, 21:20
Вердер
27.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
44' А. Прасс 44' А. Прасс 54' Г. Премель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
6
Йенс Стаге
(К) ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Уэсли Аде
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Базумана Туре
ЛФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
3-3-3-1
1
Бакхаус
6
Малатини
31
Кулибали
28
Сугавара
14
Линен
21
Пуэртас
6
Стаге
2
Деман
10
Шмид
11
Нджинма
17
Милошевич
3-2-3-2
1
Бауманн
21
Хайдари
13
Бернардо
7
Авдуллаху
34
Цоуфал
2
Гранац
18
Бюргер
21
Премель
22
Прасс
19
Лемперле
27
Крамарич
21
Пуэртас
24
Чович
24
Чович
21
Пуэртас
11
Нджинма
17
Груль
17
Груль
11
Нджинма
2
Деман
11
Мбангула
11
Мбангула
2
Деман
6
Малатини
9
Топп
9
Топп
6
Малатини
27
Крамарич
5
Кабак
5
Кабак
27
Крамарич
22
Прасс
25
Акпогума
25
Акпогума
22
Прасс
19
Лемперле
9
Мерстедт
9
Мерстедт
19
Лемперле
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Базумана Туре
ЛФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
15
Валентен Жандре
ПЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Базумана Туре
ЛФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
Точно не сыграют
Леонардо Биттенкурт
АП
Феликс Агу
ПЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Марко Фридль
ЦЗ
Никлас Штарк
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Айзек Шмидт
ПВ
Под вопросом
Амос Пипер
ЦЗ
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Коул Кэмпбелл
ПВ
Адам Гложек
ЦФ
Коки Мачида
ЦЗ
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
2
1
2
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
522
373
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Хоффенхайма», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Хоффенхайм»

«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Вердер
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