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  • «Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 18:50
Фенербахче
25.01.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
17' Д. Нене
24' Жандерсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Гезтепе
1
Матеуш Лиш
(К) ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
3
Allan
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
80
Guilherme Luiz
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Фред
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Гезтепе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
89
Jeh
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
14
Демир
37
Шкриньяр
27
Семеду
5
Юкшек
6
Гендузи
49
Мусаба
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
4-1-1-1-3
1
Лиш
16
Байрак
3
75
Черни
4
Альтикардес
20
Мироши
10
Бекироглу
15
Олайтан
39
Жандерсон
80
2
Куртулан
14
Демир
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
14
Демир
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
49
Мусаба
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
49
Мусаба
45
Нене
22
Дуран
22
Дуран
45
Нене
10
Бекироглу
12
Кейбаши
12
Кейбаши
10
Бекироглу
15
Олайтан
5
Рхалдней
5
Рхалдней
15
Олайтан
39
Жандерсон
89
89
39
Жандерсон
80
9
Жуан
9
Жуан
80
2
Куртулан
22
22
2
Куртулан
Остались в запасе
Фенербахче
Гезтепе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Станимир Стойлов
Фенербахче
Точно не сыграют
Арчи Браун
ЛЗ
Левент Мерджан
АП
Гезтепе
Точно не сыграют
Малком Бокеле
ПЗ
Héliton
ЦЗ
Под вопросом
Алексис Антунес
АП
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
3
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
22
Офсайды
1
0
Количество передач
703
161
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
58
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Гезтепе», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Гезтепе»

«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Гезтепе Фенербахче
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