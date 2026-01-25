Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Гезтепе», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Гезтепе»