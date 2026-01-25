25.01.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
14
Демир
37
Шкриньяр
27
Семеду
5
Юкшек
6
Гендузи
49
Мусаба
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
4-1-1-1-3
1
Лиш
16
Байрак
3
75
Черни
4
Альтикардес
20
Мироши
10
Бекироглу
15
Олайтан
39
Жандерсон
80
2
Куртулан
14
Демир
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
14
Демир
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
49
Мусаба
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
49
Мусаба
45
Нене
22
Дуран
22
Дуран
45
Нене
10
Бекироглу
12
Кейбаши
12
Кейбаши
10
Бекироглу
15
Олайтан
5
Рхалдней
5
Рхалдней
15
Олайтан
39
Жандерсон
89
89
39
Жандерсон
80
9
Жуан
9
Жуан
80
2
Куртулан
22
22
2
Куртулан
Остались в запасе
Фенербахче
Гезтепе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Станимир Стойлов
Фенербахче
Точно не сыграют
Гезтепе
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
3
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
82
18
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
22
Офсайды
1
0
Количество передач
703
161
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
58
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Гезтепе», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Гезтепе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»