24.01.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-1-3-3
1
Влаходимос
17
Суасо
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
24
Санчес
8
Гудель
97
Соу
16
Ромеро
45
Адамс
10
Фернандес
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
19
Изета
17
Суасо
36
Осо
36
Осо
17
Суасо
97
Соу
5
Кастрин
5
Кастрин
97
Соу
10
Фернандес
19
Хордан
19
Хордан
10
Фернандес
8
Гудель
14
Буэно
14
Буэно
8
Гудель
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
22
Серрано
22
Серрано
8
Сансет
23
Наварро
10
Уильямс
10
Уильямс
23
Наварро
19
Изета
31
31
19
Изета
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
30
Miguel Sierra
ЦФ
26
Alex Costa
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
30
Miguel Sierra
ЦФ
26
Alex Costa
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Севилья - Атлетик
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
372
358
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
68
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.07
2.14
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетика», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»