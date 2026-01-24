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  • «Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 19:20
Севилья
24.01.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
42' П. Фернандес 56' А. Адамс (П)
40' Р. Наварро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
36
Осо
ЛЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
26
Alex Costa
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
31
Asier Hierro
ЦФ
3-1-3-3
1
Влаходимос
17
Суасо
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
24
Санчес
8
Гудель
97
Соу
16
Ромеро
45
Адамс
10
Фернандес
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
19
Изета
17
Суасо
36
Осо
36
Осо
17
Суасо
97
Соу
5
Кастрин
5
Кастрин
97
Соу
10
Фернандес
19
Хордан
19
Хордан
10
Фернандес
8
Гудель
14
Буэно
14
Буэно
8
Гудель
16
Ромеро
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Ромеро
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
22
Серрано
22
Серрано
8
Сансет
23
Наварро
10
Уильямс
10
Уильямс
23
Наварро
19
Изета
31
31
19
Изета
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
30
Miguel Sierra
ЦФ
26
Alex Costa
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
30
Miguel Sierra
ЦФ
26
Alex Costa
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
Точно не сыграют
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Аднан Янузай
ПВ
Батиста Менди
ОП
Алексис Санчес
ЦФ
Рубен Варгас
ЛВ
Танги Ньянзу
ЦЗ
Маркао
ЦЗ
Атлетик
Точно не сыграют
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Горка Гурусета
ЦФ
Иньиго Леке
ПЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Иньяки Уильямс
ЦФ
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Статистика матча Севилья - Атлетик
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
372
358
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
68
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.07
2.14
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетика», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Атлетик»

«Севилья» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Севилья
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