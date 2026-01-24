24.01.2026, суббота, 15:30
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
4-1-2-2-1
16
Веселов
2
Рамирес
24
Ненахов
85
Морозов
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
32
Вера
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
3-3-2-1
1
Ятимов
22
Семенчук
59
Бабакин
87
Лангович
27
Прохин
86
Зубенко
47
Тарасов
9
Мохеби
10
Щетинин
99
Сулейманов
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
67
Герман Игнатов
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
67
Герман Игнатов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Локомотив - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Локомотив» против «Ростова» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»