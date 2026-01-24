Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Локомотив» против «Ростова» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»