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  • «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 14:50
Локомотив
24.01.2026, суббота, 15:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Ростов
68' Н. Комличенко
47' Г. Игнатов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Локомотив
27
Николай Комличенко
ЦФ
Ростов
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4-1-2-2-1
16
Веселов
2
Рамирес
24
Ненахов
85
Морозов
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
32
Вера
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
3-3-2-1
1
Ятимов
22
Семенчук
59
Бабакин
87
Лангович
27
Прохин
86
Зубенко
47
Тарасов
9
Мохеби
10
Щетинин
99
Сулейманов
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
67
Герман Игнатов
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
67
Герман Игнатов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Локомотив - Ростов
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Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Локомотив» против «Ростова» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Ростов»

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Ростов Локомотив
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