23.01.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
6 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-2-1-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
4-2-2-2
1
Скуффет
5
Канестрелли
33
Калабрези
26
Коппола
3
Ангори
8
Марин
20
Эбишер
32
Морео
10
Трамони
27
19
Мейстер
11
Энрике
32
Димарко
32
Димарко
11
Энрике
30
Аугусто
25
Аканджи
25
Аканджи
30
Аугусто
8
Сучич
23
Барелла
23
Барелла
8
Сучич
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
20
Эбишер
99
Перейра
99
Перейра
20
Эбишер
8
Марин
7
Акинсанмиро
7
Акинсанмиро
8
Марин
3
Ангори
7
Лери
7
Лери
3
Ангори
10
Трамони
36
36
10
Трамони
19
Мейстер
17
Дуросинми
17
Дуросинми
19
Мейстер
Остались в запасе
Интер
Пиза
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Интер - Пиза
2
4
Всего ударов по воротам
34
8
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
11
Офсайды
0
2
Количество передач
534
274
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
31
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
5.07
0.34
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Пизы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»