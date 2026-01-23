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  • «Интер» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

«Интер» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

23 января, 21:35
Интер
23.01.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
6 : 2
Завершен
Пиза
39' П. Зелински (П) 41' Л. Мартинес 45+2' Ф. Пио Эспозито 82' Ф. Димарко 86' А. Бонни 90+3' Г. Мхитарян
11' С. Морео 23' С. Морео
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
8
Мариуш Марин
(К) ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Стефано Морео
АП
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
16
Луи Буффон
ЛВ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
4-2-2-2
1
Скуффет
5
Канестрелли
33
Калабрези
26
Коппола
3
Ангори
8
Марин
20
Эбишер
32
Морео
10
Трамони
27
19
Мейстер
11
Энрике
32
Димарко
32
Димарко
11
Энрике
30
Аугусто
25
Аканджи
25
Аканджи
30
Аугусто
8
Сучич
23
Барелла
23
Барелла
8
Сучич
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
20
Эбишер
99
Перейра
99
Перейра
20
Эбишер
8
Марин
7
Акинсанмиро
7
Акинсанмиро
8
Марин
3
Ангори
7
Лери
7
Лери
3
Ангори
10
Трамони
36
36
10
Трамони
19
Мейстер
17
Дуросинми
17
Дуросинми
19
Мейстер
Остались в запасе
Интер
Пиза
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
34
Tommaso Guizzo
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
16
Луи Буффон
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
Точно не сыграют
Хакан Чалханоглу
ЦП
Дензел Дюмфрис
ПП
Томас Паласиос
ЦЗ
Под вопросом
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
Пиза
Точно не сыграют
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Хуан Куадрадо
ПП
Daniel Denoon
ЦЗ
Матеус Лусуарди
ЦЗ
М'Бала Нзола
ЦФ
Калвин Стенгс
ПВ
Исак Вурал
ЦП
Адриан Шемпер
ВР
Статистика матча Интер - Пиза
2
4
Всего ударов по воротам
34
8
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
11
Офсайды
0
2
Количество передач
534
274
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
31
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
5.07
0.34
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Пизы», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Пиза»

«Интер» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Интер
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