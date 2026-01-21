21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-3-3
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
3
Холл
9
Висса
7
Жоэлинтон
17
Гордон
3-2-3-2
32
Коварж
5
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
27
Ман
20
Тил
5
Перишич
25
Сильдийя
10
Ваннер
2
Триппьер
28
Уиллок
28
Уиллок
2
Триппьер
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
9
Висса
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Висса
5
Салах-Эддин
4
Обиспо
4
Обиспо
5
Салах-Эддин
20
Тил
6
Фламинго
6
Фламинго
20
Тил
5
Перишич
24
Дриух
24
Дриух
5
Перишич
27
Ман
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
27
Ман
Остались в запасе
Ньюкасл
ПСВ
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
35
Joel Van Den Berg
ЦП
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Nicolas Verkooijen
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
35
Joel Van Den Berg
ЦП
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Nicolas Verkooijen
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Петер Бош
Ньюкасл
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - ПСВ
2
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
4
11
Офсайды
1
1
Количество передач
517
445
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.34
xGP (предотвращенные голы)
-1.26
-1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «ПСВ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «ПСВ»
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Источник: «Бомбардир»