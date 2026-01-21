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  • «Ньюкасл» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Ньюкасл» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 21:50
Ньюкасл
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 0
Завершен
ПСВ
8' Й. Висса 30' Э. Гордон 65' Х. Барнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
20
Гус Тил
АП
27
Деннис Ман
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ньюкасл
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
14
Шон Нив
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
35
Joel Van Den Berg
ЦП
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Nicolas Verkooijen
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
3-1-3-3
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
39
Гимарайнс
3
Холл
9
Висса
7
Жоэлинтон
17
Гордон
3-2-3-2
32
Коварж
5
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
27
Ман
20
Тил
5
Перишич
25
Сильдийя
10
Ваннер
2
Триппьер
28
Уиллок
28
Уиллок
2
Триппьер
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
9
Висса
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Висса
5
Салах-Эддин
4
Обиспо
4
Обиспо
5
Салах-Эддин
20
Тил
6
Фламинго
6
Фламинго
20
Тил
5
Перишич
24
Дриух
24
Дриух
5
Перишич
27
Ман
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
27
Ман
Остались в запасе
Ньюкасл
ПСВ
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
35
Joel Van Den Berg
ЦП
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Nicolas Verkooijen
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
35
Joel Van Den Berg
ЦП
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Nicolas Verkooijen
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Петер Бош
Ньюкасл
Точно не сыграют
Вильям Осула
ЦФ
Дэн Берн
ЦЗ
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Джамал Ласселлс
ЦЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Джейкоб Мерфи
ПВ
Джон Радди
ВР
Фабиан Шер
ЦЗ
ПСВ
Точно не сыграют
Майрон Боадю
ЦФ
Серджино Дест
ПЗ
Ник Олий
ВР
Рикардо Пепи
ЦФ
Алассан Плеа
ЦФ
Исмаэль Сайбари
ЦП
Рубен ван Боммел
ЛВ
Статистика матча Ньюкасл - ПСВ
2
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
4
11
Офсайды
1
1
Количество передач
517
445
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.34
xGP (предотвращенные голы)
-1.26
-1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «ПСВ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «ПСВ»

«Ньюкасл» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Ньюкасл
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