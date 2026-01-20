20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спортинг
Спортинг
4-1-3-2
1
Силва
7
Мангаш
25
Инасиу
2
Рейс
22
Фреснеда
5
Морита
20
Араухо
8
Симойнш
10
Катамо
97
Суарес
7
Тринкау
3-1-2-3-1
30
Шевалье
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
24
Маюлу
29
Барколя
14
Дуэ
8
Симойнш
21
Браганца
21
Браганца
8
Симойнш
7
Мангаш
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
7
Мангаш
7
Тринкау
20
Кочорашвили
20
Кочорашвили
7
Тринкау
10
Катамо
27
Сантос
27
Сантос
10
Катамо
8
Руис
6
Забарный
6
Забарный
8
Руис
24
Маюлу
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Спортинг
ПСЖ
41
Диего Каллаи
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
Точно не сыграют
Статистика матча Спортинг - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
10
28
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
11
Офсайды
1
4
Количество передач
233
676
Сейвы
5
2
Точность передач %
74
92
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «ПСЖ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»