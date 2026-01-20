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  • «Спортинг» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Спортинг» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

20 января, 21:50
Спортинг
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
74' Л. Суарес 90' Л. Суарес
79' Х. Кварацхелия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
(К) ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Жоау Симойнш
АП
7
Тринкау
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
78
Мауру Коуту
ЛВ
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
9
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
77
Ноа Нсоки
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-3-2
1
Силва
7
Мангаш
25
Инасиу
2
Рейс
22
Фреснеда
5
Морита
20
Араухо
8
Симойнш
10
Катамо
97
Суарес
7
Тринкау
3-1-2-3-1
30
Шевалье
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
24
Маюлу
29
Барколя
14
Дуэ
8
Симойнш
21
Браганца
21
Браганца
8
Симойнш
7
Мангаш
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
7
Мангаш
7
Тринкау
20
Кочорашвили
20
Кочорашвили
7
Тринкау
10
Катамо
27
Сантос
27
Сантос
10
Катамо
8
Руис
6
Забарный
6
Забарный
8
Руис
24
Маюлу
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Спортинг
ПСЖ
41
Диего Каллаи
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
77
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
Точно не сыграют
Усман Дьоманде
ЦЗ
Педру Гонсалвеш
ЦП
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Мортен Юльманн
ОП
Луис Гилерме
ПВ
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
Жеовани Кенда
ПВ
Нуну Сантуш
ЦФ
ПСЖ
Точно не сыграют
Ашраф Хакими
ПЗ
Люка Эрнандес
ЛЗ
Ли Кан Ин
АП
Ибрахим Мбайе
ПВ
Кентен Нджанту
ЛВ
Жоау Невеш
АП
Матвей Сафонов
ВР
Статистика матча Спортинг - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
10
28
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
11
Офсайды
1
4
Количество передач
233
676
Сейвы
5
2
Точность передач %
74
92
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «ПСЖ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг»«ПСЖ»

«Спортинг» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Спортинг
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