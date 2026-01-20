20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
6 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
30
Мастантуоно
15
Гюлер
10
Мбаппе
3-3-3-1
16
Кен
6
Керер
15
Дайер
4
Тезе
2
Вандерсон
6
Закария
12
Энрике
11
Аклиуш
10
Головин
31
Фати
9
Балогун
6
Камавинга
11
Гарсия
11
Гарсия
6
Камавинга
15
Гюлер
14
Карвахаль
14
Карвахаль
15
Гюлер
2
Асенсио
25
Себальос
25
Себальос
2
Асенсио
30
Мастантуоно
7
Гарсия
7
Гарсия
30
Мастантуоно
2
Вандерсон
11
Уаттара
11
Уаттара
2
Вандерсон
6
Закария
8
Бамба
8
Бамба
6
Закария
31
Фати
28
Кулибали
28
Кулибали
31
Фати
10
Головин
22
Миша
22
Миша
10
Головин
9
Балогун
99
Иленихена
99
Иленихена
9
Балогун
Остались в запасе
Реал
Монако
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Pol Fortuny
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Монако
1
1
Всего ударов по воротам
25
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
9
11
Количество передач
482
509
Сейвы
5
1
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
20
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
3.86
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-2.34
-2.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Монако», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»