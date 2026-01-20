20.01.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
26
Эвьен
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
82
Льюис
3
Аллейн
45
Хусанов
21
Айт Нури
16
Родри
14
Рейндерс
33
О'Райли
10
Шерки
47
Фоден
9
Холанд
26
Эвьен
14
Салтнес
14
Салтнес
26
Эвьен
11
Бломберг
8
Аукленд
8
Аукленд
11
Бломберг
19
Фет
25
Мяяття
25
Мяяття
19
Фет
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
47
Фоден
22
Мармуш
22
Мармуш
47
Фоден
Остались в запасе
Буде-Глимт
Манчестер Сити
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
31
Hindrin Chooly
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
90
Kian Noble
ЦЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
18
Charlie Gray
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
97
Tyrone Samba
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
31
Hindrin Chooly
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
90
Kian Noble
ЦЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
18
Charlie Gray
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
97
Tyrone Samba
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Статистика матча Буде-Глимт - Манчестер Сити
1
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
6
9
Офсайды
6
1
Количество передач
368
696
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Манчестер Сити», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»