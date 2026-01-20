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  • «Буде-Глимт» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Буде-Глимт» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

20 января, 19:35
Буде-Глимт
20.01.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
22' К. Хег 24' К. Хег 58' Й. Хеуге
60' Р. Шерки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Буде-Глимт
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
31
Hindrin Chooly
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
90
Kian Noble
ЦЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
18
Charlie Gray
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
97
Tyrone Samba
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
26
Эвьен
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
82
Льюис
3
Аллейн
45
Хусанов
21
Айт Нури
16
Родри
14
Рейндерс
33
О'Райли
10
Шерки
47
Фоден
9
Холанд
26
Эвьен
14
Салтнес
14
Салтнес
26
Эвьен
11
Бломберг
8
Аукленд
8
Аукленд
11
Бломберг
19
Фет
25
Мяяття
25
Мяяття
19
Фет
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
47
Фоден
22
Мармуш
22
Мармуш
47
Фоден
Остались в запасе
Буде-Глимт
Манчестер Сити
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
31
Hindrin Chooly
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
90
Kian Noble
ЦЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
18
Charlie Gray
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
97
Tyrone Samba
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
45
Исак Сьонг
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
31
Hindrin Chooly
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
90
Kian Noble
ЦЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
18
Charlie Gray
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
97
Tyrone Samba
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Аугуст Миккельсен
АП
Syver Skeide
ЦП
G. Sunday
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Оскар Бобб
ПВ
Рубен Диаш
ЦЗ
Марк Гехи
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Нико Гонсалес
ЦП
Матеус Нуньес
ЦП
Калвин Филлипс
ОП
Савиньо
ПВ
Антуан Семеньо
ЦФ
Бернарду Силва
АП
Джон Стоунз
ЦЗ
Статистика матча Буде-Глимт - Манчестер Сити
1
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
6
9
Офсайды
6
1
Количество передач
368
696
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Манчестер Сити», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Манчестер Сити»

«Буде-Глимт» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Буде-Глимт
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