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  • «Бешикташ» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

«Бешикташ» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

19 января, 18:50
Бешикташ
19.01.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Кайсериспор
90+5' Э. Билал Туре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Y. Ait Bennasser
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
20
Мигел Кардозу
(К) ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
96
Emir Yaşar
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
81
Ali Pağda
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
4-2-1-3
30
Дестаноглу
11
2
Удуохай
53
Топджу
33
Йилмаз
8
Йилмаз
10
Кекчю
7
Рашица
18
Абрахам
19
Туре
18
Черны
2-3-3-2
25
Баязит
15
4
Денсвил
10
Мендеш
8
Соялп
8
Бенеш
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
17
7
Онугха
8
Йилмаз
48
Учан
48
Учан
8
Йилмаз
18
Черны
20
Силва
20
Силва
18
Черны
7
Рашица
7
Ундер
7
Ундер
7
Рашица
18
Абрахам
52
52
18
Абрахам
28
Дживелек
23
Кароль
23
Кароль
28
Дживелек
8
Соялп
6
Гюлер
6
Гюлер
8
Соялп
10
Мендеш
61
Саглам
61
Саглам
10
Мендеш
20
Карлос Манэ
17
Капачак
17
Капачак
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
20
Кардозу
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
1
Эмре Билгин
ВР
96
Emir Yaşar
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
81
Ali Pağda
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
96
Emir Yaşar
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
81
Ali Pağda
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
2
4
Всего ударов по воротам
31
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
639
293
Сейвы
3
6
Точность передач %
88
69
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
16
3
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.9
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Кайсериспора», 18-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Кайсериспор»

«Бешикташ» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Кайсериспор Бешикташ
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