19.01.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-1-3
30
Дестаноглу
11
2
Удуохай
53
Топджу
33
Йилмаз
8
Йилмаз
10
Кекчю
7
Рашица
18
Абрахам
19
Туре
18
Черны
2-3-3-2
25
Баязит
15
4
Денсвил
10
Мендеш
8
Соялп
8
Бенеш
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
17
7
Онугха
8
Йилмаз
48
Учан
48
Учан
8
Йилмаз
18
Черны
20
Силва
20
Силва
18
Черны
7
Рашица
7
Ундер
7
Ундер
7
Рашица
18
Абрахам
52
52
18
Абрахам
28
Дживелек
23
Кароль
23
Кароль
28
Дживелек
8
Соялп
6
Гюлер
6
Гюлер
8
Соялп
10
Мендеш
61
Саглам
61
Саглам
10
Мендеш
20
Карлос Манэ
17
Капачак
17
Капачак
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
20
Кардозу
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
1
Эмре Билгин
ВР
96
Emir Yaşar
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
81
Ali Pağda
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
96
Emir Yaşar
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
81
Ali Pağda
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
2
4
Всего ударов по воротам
31
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
639
293
Сейвы
3
6
Точность передач %
88
69
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
16
3
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.9
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Кайсериспора», 18-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Кайсериспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»