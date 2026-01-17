17.01.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Спинаццола
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
26
Вергара
11
Эльмас
19
Хойлунд
4-2-1-2-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Мухаремович
3
Доиг
35
Липани
18
Матич
40
Вранкс
45
Лорьенте
39
Фадера
9
Пинамонти
22
Ррахмани
4
Буонджорно
4
Буонджорно
22
Ррахмани
26
Вергара
70
Маццокки
70
Маццокки
26
Вергара
17
Беукема
70
Ланг
70
Ланг
17
Беукема
11
Эльмас
21
Политано
21
Политано
11
Эльмас
3
Доиг
26
Кулибали
26
Кулибали
3
Доиг
9
Пинамонти
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Пинамонти
35
Липани
9
Моро
9
Моро
35
Липани
39
Фадера
19
19
39
Фадера
40
Вранкс
44
Яннони
44
Яннони
40
Вранкс
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
33
Christian Frangella
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
33
Christian Frangella
ЦП
77
Николас Пьерини
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Наполи - Сассуоло
3
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
498
439
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
12
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Сассуоло», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»