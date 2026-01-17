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  • «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 16:50
Тоттенхэм
17.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
64' К. Ромеро
15' К. Саммервил 90+3' К. Уилсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-2-3
25
Викарио
33
Дэвис
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
22
Галлахер
28
Одобер
7
Симонс
9
Муани
11
Тель
14
Грей
3-2-3-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
15
Мавропанос
30
Скарлс
28
Соучек
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
19
Пабло
11
Кастелланос
33
Дэвис
99
Спенс
99
Спенс
33
Дэвис
14
Грей
28
Биссума
28
Биссума
14
Грей
28
Одобер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
28
Одобер
11
Тель
19
Соланке
19
Соланке
11
Тель
18
Фернандеш
3
Килман
3
Килман
18
Фернандеш
19
Пабло
2
Родригес
2
Родригес
19
Пабло
11
Кастелланос
13
Уилсон
13
Уилсон
11
Кастелланос
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
5
3
Всего ударов по воротам
21
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
12
17
Офсайды
1
1
Количество передач
482
302
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
15
17
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.68
2.69
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вест Хэм», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Тоттенхэм
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