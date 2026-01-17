17.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-2-3
25
Викарио
33
Дэвис
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
22
Галлахер
28
Одобер
7
Симонс
9
Муани
11
Тель
14
Грей
3-2-3-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
15
Мавропанос
30
Скарлс
28
Соучек
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
19
Пабло
11
Кастелланос
33
Дэвис
99
Спенс
99
Спенс
33
Дэвис
14
Грей
28
Биссума
28
Биссума
14
Грей
28
Одобер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
28
Одобер
11
Тель
19
Соланке
19
Соланке
11
Тель
18
Фернандеш
3
Килман
3
Килман
18
Фернандеш
19
Пабло
2
Родригес
2
Родригес
19
Пабло
11
Кастелланос
13
Уилсон
13
Уилсон
11
Кастелланос
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
44
Игор
ЦЗ
63
Эзра Майерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
5
3
Всего ударов по воротам
21
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
12
17
Офсайды
1
1
Количество передач
482
302
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
15
17
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.68
2.69
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вест Хэм», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
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Источник: «Бомбардир»