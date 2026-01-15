15.01.2026, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Расинг
Расинг
4-1-2-2-1
13
Эскьета
2
4
Эрнандо
40
4
Кастро
14
Гуйе
16
Альдасоро
6
21
Камара
7
Гулиашвили
21
Арана
4-2-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
5
Кубарси
3
Бальде
22
Берналь
6
Касадо
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Торрес
7
Гулиашвили
15
15
7
Гулиашвили
16
Альдасоро
23
Родригес
23
Родригес
16
Альдасоро
40
10
Висенте
10
Висенте
40
21
Арана
27
Лосано
27
Лосано
21
Арана
6
11
Мартин
11
Мартин
6
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
22
Берналь
7
Лопес
7
Лопес
22
Берналь
20
Ольмо
8
Педри
8
Педри
20
Ольмо
9
Рэшфорд
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Расинг
Барселона
31
Laro Gómez
ВР
17
Jorge Salinas
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Laro Gómez
ВР
17
Jorge Salinas
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Расинг - Барселона
4
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
13
11
Офсайды
10
5
Количество передач
207
728
Сейвы
5
3
Точность передач %
62
88
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.74
3.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Расинг» против «Барселоны», 1/8 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Расинг» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»