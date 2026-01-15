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  • «Расинг» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

«Расинг» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

15 января, 21:50
Расинг
15.01.2026, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Барселона
66' Ф. Торрес 90+5' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
2
Alvaro Mantilla
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
16
Ариц Альдасоро
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
(К) ЦП
21
Сулейман Камара
ПВ
7
Гиорги Гулиашвили
ПВ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
(К) ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Расинг
31
Laro Gómez
ВР
17
Jorge Salinas
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
38
Sergio Martinez
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
28
Пейо Каналес
АП
27
Манекс Лосано
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
8
Педри
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскьета
2
4
Эрнандо
40
4
Кастро
14
Гуйе
16
Альдасоро
6
21
Камара
7
Гулиашвили
21
Арана
4-2-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
5
Кубарси
3
Бальде
22
Берналь
6
Касадо
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Торрес
7
Гулиашвили
15
15
7
Гулиашвили
16
Альдасоро
23
Родригес
23
Родригес
16
Альдасоро
40
10
Висенте
10
Висенте
40
21
Арана
27
Лосано
27
Лосано
21
Арана
6
11
Мартин
11
Мартин
6
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
22
Берналь
7
Лопес
7
Лопес
22
Берналь
20
Ольмо
8
Педри
8
Педри
20
Ольмо
9
Рэшфорд
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Расинг
Барселона
31
Laro Gómez
ВР
17
Jorge Salinas
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Laro Gómez
ВР
17
Jorge Salinas
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Расинг - Барселона
4
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
13
11
Офсайды
10
5
Количество передач
207
728
Сейвы
5
3
Точность передач %
62
88
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.74
3.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Расинг» против «Барселоны», 1/8 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Расинг»«Барселона»

«Расинг» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Барселона Расинг
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