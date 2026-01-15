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  • «Комо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

«Комо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

15 января, 21:35
Комо
15.01.2026, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Милан
10' М. Кемпф
45+1' К. Нкунку (П) 55' А. Рабьо 88' А. Рабьо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
17
A. Le Borgne
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
38
Alex Castiello
ЦФ
3-3-2-2
1
Бутез
20
ван дер Бремпт
4
Рамон
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
23
Войвода
20
Батурина
10
Пас
9
Дувикас
7
Да Кунья
4-3-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
5
Де Винтер
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
2
Кемпф
34
Карлос
34
Карлос
2
Кемпф
7
Да Кунья
8
Какере
8
Какере
7
Да Кунья
5
Морено
6
Роберто
6
Роберто
5
Морено
20
Батурина
17
Родригес
17
Родригес
20
Батурина
23
Войвода
19
Кюн
19
Кюн
23
Войвода
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
14
Модрич
30
Яшари
30
Яшари
14
Модрич
27
Леау
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
27
Леау
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
28
Нкунку
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
28
Нкунку
Остались в запасе
Комо
Милан
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Комо - Милан
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
5
Офсайды
0
3
Количество передач
659
320
Сейвы
1
8
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.28
xGP (предотвращенные голы)
1.88
1.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Милана», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:54 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо»«Милан»

«Комо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Комо
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