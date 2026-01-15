15.01.2026, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
3-3-2-2
1
Бутез
20
ван дер Бремпт
4
Рамон
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
23
Войвода
20
Батурина
10
Пас
9
Дувикас
7
Да Кунья
4-3-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
5
Де Винтер
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
2
Кемпф
34
Карлос
34
Карлос
2
Кемпф
7
Да Кунья
8
Какере
8
Какере
7
Да Кунья
5
Морено
6
Роберто
6
Роберто
5
Морено
20
Батурина
17
Родригес
17
Родригес
20
Батурина
23
Войвода
19
Кюн
19
Кюн
23
Войвода
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
14
Модрич
30
Яшари
30
Яшари
14
Модрич
27
Леау
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
27
Леау
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
28
Нкунку
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
28
Нкунку
Остались в запасе
Комо
Милан
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
17
A. Le Borgne
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Комо - Милан
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
5
Офсайды
0
3
Количество передач
659
320
Сейвы
1
8
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.28
xGP (предотвращенные голы)
1.88
1.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Милана», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:54 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»