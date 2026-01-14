14.01.2026, среда, 20:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
Кубок африканских наций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сенегал
Сенегал
3-3-1-3
16
Менди
25
Диуф
19
Ниахате
3
Кулибали
26
Гуйе
5
Гуйе
21
Диарра
13
Ндиайе
10
Мане
11
Джексон
15
Дьятта
3-4-1-1-1
1
Эль-Шенави
5
Рабия
4
Абдельмагид
2
Ибрахим
3
Хани
14
Фатхи
19
Атея
13
Фатух
8
Ашур
10
Салах
22
Мармуш
3
Кулибали
2
Сарр
2
Сарр
3
Кулибали
21
Диарра
8
Камара
8
Камара
21
Диарра
26
Гуйе
6
Сисс
6
Сисс
26
Гуйе
13
Ндиайе
18
Сарр
18
Сарр
13
Ндиайе
11
Джексон
12
Ндиайе
12
Ндиайе
11
Джексон
13
Фатух
7
Трезеге
7
Трезеге
13
Фатух
5
Рабия
25
Зизо
25
Зизо
5
Рабия
8
Ашур
11
Мохамед
11
Мохамед
8
Ашур
14
Фатхи
9
Мохсен
9
Мохсен
14
Фатхи
Остались в запасе
Сенегал
Египет
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
21
Шейх Сабали
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Мостафа Фатхи
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
21
Шейх Сабали
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Мостафа Фатхи
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Сенегал - Египет
2
1
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
534
305
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча Сенегал против Египта, 1/2 Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Египет
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»