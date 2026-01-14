Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сенегал – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Сенегал – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

14 января, 18:50
Сенегал
14.01.2026, среда, 20:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Египет
78' С. Мане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
(К) ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Хабиб Диарра
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Папе Тиав
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
10
Мохамед Салах
(К) ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Сенегал
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
21
Шейх Сабали
ЦП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
17
Моханад Лашин
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
25
Зизо
ПВ
18
Мостафа Фатхи
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
9
Салах Мохсен
ЦФ
3-3-1-3
16
Менди
25
Диуф
19
Ниахате
3
Кулибали
26
Гуйе
5
Гуйе
21
Диарра
13
Ндиайе
10
Мане
11
Джексон
15
Дьятта
3-4-1-1-1
1
Эль-Шенави
5
Рабия
4
Абдельмагид
2
Ибрахим
3
Хани
14
Фатхи
19
Атея
13
Фатух
8
Ашур
10
Салах
22
Мармуш
3
Кулибали
2
Сарр
2
Сарр
3
Кулибали
21
Диарра
8
Камара
8
Камара
21
Диарра
26
Гуйе
6
Сисс
6
Сисс
26
Гуйе
13
Ндиайе
18
Сарр
18
Сарр
13
Ндиайе
11
Джексон
12
Ндиайе
12
Ндиайе
11
Джексон
13
Фатух
7
Трезеге
7
Трезеге
13
Фатух
5
Рабия
25
Зизо
25
Зизо
5
Рабия
8
Ашур
11
Мохамед
11
Мохамед
8
Ашур
14
Фатхи
9
Мохсен
9
Мохсен
14
Фатхи
Остались в запасе
Сенегал
Египет
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
21
Шейх Сабали
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Мостафа Фатхи
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
21
Шейх Сабали
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
1
Уфа Шобейр
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Мостафа Фатхи
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Сенегал - Египет
2
1
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
534
305
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча Сенегал против Египта, 1/2 Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Египет

Сенегал – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Египет Сенегал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+