Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
70
Маццокки
8
Мактоминей
70
Ланг
68
Лоботка
21
Политано
19
Хойлунд
4-1-3-1-1
66
Ринальди
5
Валенти
27
Бричги
3
Циркати
37
Тройло
16
Кейта
24
Эстевес
32
Ордоньес
18
Серенсен
11
Ондрейка
10
Кутроне
70
Маццокки
37
Спинаццола
37
Спинаццола
70
Маццокки
21
Политано
26
Вергара
26
Вергара
21
Политано
37
Оливера
11
Эльмас
11
Эльмас
37
Оливера
70
Ланг
7
Нерес
7
Нерес
70
Ланг
Нерес
20
Лукка
20
Лукка
Нерес
18
Серенсен
14
Валери
14
Валери
18
Серенсен
37
Тройло
15
Дель Прато
15
Дель Прато
37
Тройло
11
Ондрейка
80
Бернабе
80
Бернабе
11
Ондрейка
32
Ордоньес
9
Бенедичак
9
Бенедичак
32
Ордоньес
10
Кутроне
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
10
Кутроне
Остались в запасе
Наполи
Парма
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
67
Габриэле Казентини
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
67
Габриэле Казентини
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Наполи - Парма
1
3
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
712
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.18
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Пармы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»