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  • «Боруссия» Дортмунд – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

13 января, 21:20
Боруссия Д
13.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Вердер
11' Н. Шлоттербек 76' М. Забитцер 83' С. Гирасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кобель
25
Зюле
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
26
Рюэрсон
17
Чуквуэмека
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
4-2-3-1
1
Бакхаус
32
Фридль
31
Кулибали
28
Сугавара
5
Пипер
14
Линен
6
Стаге
22
Шмидт
10
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
26
Рюэрсон
24
Свенссон
24
Свенссон
26
Рюэрсон
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
17
Чуквуэмека
7
Беллингем
7
Беллингем
17
Чуквуэмека
21
Силва
14
Адейеми
14
Адейеми
21
Силва
14
Байер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Байер
10
Шмид
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Шмид
22
Шмидт
2
Деман
2
Деман
22
Шмидт
11
Нджинма
11
Мбангула
11
Мбангула
11
Нджинма
17
Груль
17
Милошевич
17
Милошевич
17
Груль
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
459
553
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.43
-0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Вердера», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Вердер»

«Боруссия» Дортмунд – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Боруссия Д
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