13.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-2-1-2
1
Кобель
25
Зюле
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
26
Рюэрсон
17
Чуквуэмека
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
4-2-3-1
1
Бакхаус
32
Фридль
31
Кулибали
28
Сугавара
5
Пипер
14
Линен
6
Стаге
22
Шмидт
10
Шмид
17
Груль
11
Нджинма
26
Рюэрсон
24
Свенссон
24
Свенссон
26
Рюэрсон
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
17
Чуквуэмека
7
Беллингем
7
Беллингем
17
Чуквуэмека
21
Силва
14
Адейеми
14
Адейеми
21
Силва
14
Байер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Байер
10
Шмид
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Шмид
22
Шмидт
2
Деман
2
Деман
22
Шмидт
11
Нджинма
11
Мбангула
11
Мбангула
11
Нджинма
17
Груль
17
Милошевич
17
Милошевич
17
Груль
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
459
553
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.43
-0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Вердера», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»