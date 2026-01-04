04.01.2026, воскресенье, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-3-2-1-2
13
Аль-Обейд
15
Харкасс
3
Бедран
21
Аль-Анази
26
Шарахили
12
Аль-Хавсави
20
23
Вада
2
Силла
90
Аль-Гамди
1
4-1-2-1-2
17
88
Аль-Ями
19
Эрнандес
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
38
Леонардо
29
Нуньес
15
Харкасс
5
5
15
Харкасс
21
Аль-Анази
28
Медина
28
Медина
21
Аль-Анази
90
Аль-Гамди
80
Наджи
80
Наджи
90
Аль-Гамди
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
88
Аль-Ями
4
Акчичек
4
Акчичек
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
17
Дариси
17
Дариси
24
Аль-Харби
38
Леонардо
37
Сезар
37
Сезар
38
Леонардо
29
Нуньес
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
29
Нуньес
Остались в запасе
Дамак
Аль-Хиляль
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
Главный тренер
Космин Контра
40
Ахмад Абу Расен
ВР
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дамак - Аль-Хиляль
1
3
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
8
Офсайды
0
2
Количество передач
366
572
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Хиляль», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»