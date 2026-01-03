03.01.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-3-2-1
30
Фальконе
4
Гашпар
44
Габриэль
3
25
Галло
77
Каба
20
Рамадани
14
Мале
50
Пьеротти
19
Банда
73
Камарда
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
22
МакКенни
17
Аджич
17
Аджич
22
МакКенни
20
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
20
Камбьясо
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
5
Локателли
17
Опенда
17
Опенда
5
Локателли
3
17
Вейга
17
Вейга
3
50
Пьеротти
3
Ндаба
3
Ндаба
50
Пьеротти
19
Банда
21
Хельгасон
21
Хельгасон
19
Банда
73
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
73
Камарда
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Яспер Самоойя
ВР
95
Daniele Bleve
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
95
Daniele Bleve
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Ювентус - Лечче
3
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
7
Офсайды
4
0
Количество передач
675
276
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.26
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Лечче», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»