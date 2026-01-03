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  • «Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 18:50
Ювентус
03.01.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
49' У. МакКенни
45+2' Л. Банда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
95
Daniele Bleve
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-3-2-1
30
Фальконе
4
Гашпар
44
Габриэль
3
25
Галло
77
Каба
20
Рамадани
14
Мале
50
Пьеротти
19
Банда
73
Камарда
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
22
МакКенни
17
Аджич
17
Аджич
22
МакКенни
20
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
20
Камбьясо
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
5
Локателли
17
Опенда
17
Опенда
5
Локателли
3
17
Вейга
17
Вейга
3
50
Пьеротти
3
Ндаба
3
Ндаба
50
Пьеротти
19
Банда
21
Хельгасон
21
Хельгасон
19
Банда
73
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
73
Камарда
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Яспер Самоойя
ВР
95
Daniele Bleve
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
95
Daniele Bleve
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Ювентус - Лечче
3
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
7
Офсайды
4
0
Количество передач
675
276
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.26
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Лечче», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче»

«Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Ювентус
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