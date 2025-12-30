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  • «Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

«Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

30 декабря 2025, 21:20
Челси
30.12.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
15' К. Палмер (П) 23' Э. Фернандес
6' Д. Брукс 27' Д. Клюйверт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
41
Эстевао
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
(К) ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Амин Адли
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
34
Ачампонг
3
Фофана
99
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Гарначо
41
Эстевао
10
Палмер
19
Делап
4-3-3
1
Петрович
20
Хименес
5
Хилл
5
Сенеси
3
Трюффер
7
Брукс
8
Скотт
19
Клюйверт
42
Семеньо
9
Эванилсон
16
Тавернье
34
Ачампонг
24
Джеймс
24
Джеймс
34
Ачампонг
19
Делап
17
Сантос
17
Сантос
19
Делап
17
Гарначо
7
Нету
7
Нету
17
Гарначо
41
Эстевао
11
Гиттенс
11
Гиттенс
41
Эстевао
10
Палмер
9
Педро
9
Педро
10
Палмер
19
Клюйверт
15
Смит
15
Смит
19
Клюйверт
7
Брукс
21
Адли
21
Адли
7
Брукс
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Челси
Борнмут
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Челси - Борнмут
1
1
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
5
12
Офсайды
0
1
Количество передач
563
269
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.31
3.14
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Борнмута», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Борнмут»

«Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Челси
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