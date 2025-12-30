30.12.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
34
Ачампонг
3
Фофана
99
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Гарначо
41
Эстевао
10
Палмер
19
Делап
4-3-3
1
Петрович
20
Хименес
5
Хилл
5
Сенеси
3
Трюффер
7
Брукс
8
Скотт
19
Клюйверт
42
Семеньо
9
Эванилсон
16
Тавернье
34
Ачампонг
24
Джеймс
24
Джеймс
34
Ачампонг
19
Делап
17
Сантос
17
Сантос
19
Делап
17
Гарначо
7
Нету
7
Нету
17
Гарначо
41
Эстевао
11
Гиттенс
11
Гиттенс
41
Эстевао
10
Палмер
9
Педро
9
Педро
10
Палмер
19
Клюйверт
15
Смит
15
Смит
19
Клюйверт
7
Брукс
21
Адли
21
Адли
7
Брукс
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Челси
Борнмут
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Челси - Борнмут
1
1
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
5
12
Офсайды
0
1
Количество передач
563
269
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.31
3.14
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Борнмута», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Борнмут»
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Источник: «Бомбардир»