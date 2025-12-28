Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Тоттенхэма», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»