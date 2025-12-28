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  • «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2025

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2025

28 декабря 2025, 18:20
Кристал Пэлас
28.12.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
42' А. Грей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
21
Крисантус Уче
ОП
42
Каден Родни
ОП
54
Dean Benamar
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-4-1-1
1
Хендерсон
3
Митчелл
5
Лакруа
6
Гехи
17
Клайн
5
Лерма
19
Хьюз
13
Девенни
20
Уортон
10
Пино
14
Матета
4-1-2-3
25
Викарио
99
Спенс
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
20
Кудус
15
Бергвалл
47
Ришарлисон
14
Грей
9
Муани
10
Пино
21
Уче
21
Уче
10
Пино
13
Девенни
11
Эсс
11
Эсс
13
Девенни
17
Клайн
9
Нкетиа
9
Нкетиа
17
Клайн
14
Грей
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
14
Грей
15
Бергвалл
36
Палинья
36
Палинья
15
Бергвалл
9
Муани
28
Одобер
28
Одобер
9
Муани
20
Кудус
22
Джонсон
22
Джонсон
20
Кудус
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
54
Dean Benamar
ЦП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
54
Dean Benamar
ЦП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
3
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
5
Офсайды
1
3
Количество передач
544
340
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Тоттенхэма», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кристал Пэлас
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