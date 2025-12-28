28.12.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4-4-1-1
1
Хендерсон
3
Митчелл
5
Лакруа
6
Гехи
17
Клайн
5
Лерма
19
Хьюз
13
Девенни
20
Уортон
10
Пино
14
Матета
4-1-2-3
25
Викарио
99
Спенс
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
20
Кудус
15
Бергвалл
47
Ришарлисон
14
Грей
9
Муани
10
Пино
21
Уче
21
Уче
10
Пино
13
Девенни
11
Эсс
11
Эсс
13
Девенни
17
Клайн
9
Нкетиа
9
Нкетиа
17
Клайн
14
Грей
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
14
Грей
15
Бергвалл
36
Палинья
36
Палинья
15
Бергвалл
9
Муани
28
Одобер
28
Одобер
9
Муани
20
Кудус
22
Джонсон
22
Джонсон
20
Кудус
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
54
Dean Benamar
ЦП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
54
Dean Benamar
ЦП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
3
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
5
Офсайды
1
3
Количество передач
544
340
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Тоттенхэма», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»
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Источник: «Бомбардир»