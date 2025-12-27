27.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
2-2-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
5
Хинкапе
41
Райс
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
14
Дьекереш
3-1-4-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
42
Коппола
8
Хиншелвуд
26
Аяри
29
Де Куйпер
25
Гомес
24
Кадиоглу
10
Груда
10
Рюттер
49
Льюис-Скелли
6
Габриэль
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
29
Де Куйпер
27
Виффер
27
Виффер
29
Де Куйпер
42
Коппола
23
Уотсон
23
Уотсон
42
Коппола
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
8
Хиншелвуд
18
Уэлбек
18
Уэлбек
8
Хиншелвуд
25
Гомес
19
Костулас
19
Костулас
25
Гомес
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
2
3
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
13
Офсайды
1
1
Количество передач
450
407
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
3.08
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.31
-0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Брайтона», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»