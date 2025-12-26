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  • Марокко – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

Марокко – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

26 декабря 2025, 21:50
Марокко
26.12.2025, пятница, 23:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Мали
45+5' Б. Диас (П)
64' Л. Синайоко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
(К) ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Браим Диас
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Абдулайе Диаби
ЦЗ
19
Усман Камара
ЦЗ
14
Натан Гассама
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
11
Лассана Кулибали
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
18
Маамаду Думбия
ЦП
10
Ив Биссума
(К) ЦП
8
Мамаду Сангаре
АП
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Марокко
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
21
Гауссу Диарра
ЛВ
12
Мохамед Камара
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
10
Камори Думбия
АП
7
Доржель Нене
ЦФ
7
Мамаду Камара
ЦФ
9
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
4-4-1-1
1
Буну
26
Салах-Эддин
18
Эль-Ямик
5
Агер
3
Мазрауи
24
Эль-Айнауи
11
Сайбари
4
Амрабат
8
Унаи
10
Диас
20
Эль-Кааби
4-4-1-1
16
Диарра
26
Кулибали
19
Камара
14
Гассама
5
Диаби
23
Дьен
18
Думбия
10
Биссума
11
Кулибали
8
Сангаре
17
Синайоко
4
Амрабат
13
Бен-Сегир
13
Бен-Сегир
4
Амрабат
10
Диас
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
10
Диас
8
Унаи
17
Эз Абде
17
Эз Абде
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
18
Думбия
10
Думбия
10
Думбия
18
Думбия
10
Биссума
21
Диарра
21
Диарра
10
Биссума
8
Сангаре
7
Нене
7
Нене
8
Сангаре
17
Синайоко
9
Туре
9
Туре
17
Синайоко
Остались в запасе
Марокко
Мали
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Илиас Акомах
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Валид Реграги
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
12
Мохамед Камара
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
7
Мамаду Камара
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Илиас Акомах
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
12
Мохамед Камара
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
7
Мамаду Камара
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Марокко - Мали
1
8
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
ВАР
1
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
22
Офсайды
2
2
Количество передач
468
299
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча Марокко против Мали, 2 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Мали

Марокко – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Мали Марокко
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