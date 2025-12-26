26.12.2025, пятница, 23:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Марокко
Марокко
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Мали
4-4-1-1
1
Буну
26
Салах-Эддин
18
Эль-Ямик
5
Агер
3
Мазрауи
24
Эль-Айнауи
11
Сайбари
4
Амрабат
8
Унаи
10
Диас
20
Эль-Кааби
4-4-1-1
16
Диарра
26
Кулибали
19
Камара
14
Гассама
5
Диаби
23
Дьен
18
Думбия
10
Биссума
11
Кулибали
8
Сангаре
17
Синайоко
4
Амрабат
13
Бен-Сегир
13
Бен-Сегир
4
Амрабат
10
Диас
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
10
Диас
8
Унаи
17
Эз Абде
17
Эз Абде
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
18
Думбия
10
Думбия
10
Думбия
18
Думбия
10
Биссума
21
Диарра
21
Диарра
10
Биссума
8
Сангаре
7
Нене
7
Нене
8
Сангаре
17
Синайоко
9
Туре
9
Туре
17
Синайоко
Остались в запасе
Марокко
Мали
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Илиас Акомах
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Валид Реграги
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
12
Мохамед Камара
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
7
Мамаду Камара
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Илиас Акомах
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
12
Мохамед Камара
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
7
Мамаду Камара
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Марокко - Мали
1
8
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
ВАР
1
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
22
Офсайды
2
2
Количество передач
468
299
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча Марокко против Мали, 2 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Мали
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»